Iako je Rodoljub Šabić, bivši poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i nekadašnji ministar državne uprave i lokalne samouprave, tvrdio, nakon što je sa još troje već izabranih članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) u petak podneo ostavku na tu funkciju, da je tražio "samo poštovanje zakona" zapravo je baš on bio prvi koji zakon nije poštovao, jer je istina da nema nikakvo, a kamoli desetogodišnje iskustvo u radu elektronskih medija, što je bio uslov za kandidaturu!

Naime, za Šabića je prilikom konkurisanja rečeno da je "stručnjak koji se bavi medijskim tržištem", a on je tvrdio da ispunjava kriterijum broj tri iz konkursa koji definiše ko se smatra stručnjacima iz oblasti koje su od značaja za obavljanje poslova iz nadležnosti Regulatora.

Tačka broj 3 iz zakona glasi: "Stručnjaci koji imaju najmanje deset godina iskustva u poslovanju elektronskih medija, ili se bave medijskim tržištem i ostalim poslovima u oblasti elektronskih medija u stručnim domaćim i međunarodnim organizacijama, naročito: pravnici, politikolozi, komunikolozi, sociolozi".

Četvoro članova REM koji su podneli ostavke Foto: Petar Aleksić, Shutterstock, Printscreen

Alfa i omega

Iako Šabić jeste pravnik, ali on nema nikakvo, a kamoli desetogodišnje iskustvo u poslovanju elektronskih medija, a jedini "dokaz" koji je priložio u korist svoje "medijske karijere" bila je zahvalnica Fakulteta političkih nauka u Beogradu o dvodnevnom održanom predavanja na temu medija, saznaje Kurir.

Kako je otkrila predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, kandidatura Šabića bila je ultimatum pojedinih organizacija civilnog društva!

Novinar i bivši državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja Aleksandar Gajović, koji je i sam bio član Radne grupe za izradu zakona o Elektronskim medijima 2016. godine, ocenjuje za Kurir da izmene i dopune zakonske regulative koji su usledile, nisu bile dobre jer su ostavile prostor za razna tumačenja i manipulacije kriterijumima za izbor Saveta REM.

- Po meni je gospodin Šabić alfa i omega ove četvoročlane grupe, a s obzirom da je on jako dobar pravnik i advokat on je tu pronašao, pretpostavljam, rupe u zakonu. Ta treća stavka na koju se poziva Šabić je poprilično nejasno definisana, a nije u redu da neko ko nema iskustva rada u medijma bude član REM. Kakve veze ima i istraživačko novinarstvo sa REM? Nikakve, to je ugurano i tako je krenulo... I onda smo sada došli u situacija da ljudi iz NVO pribegavaju klasičnoj uceni - naglašava Gajović.

Računica

On dodaje da je ostavka četvoro već izabranih članova Saveta najbolji pokazatelj da se izbor članova za Savet REM politizovao.

Gajović: Šabić je alfa i omega ove grupe Foto: Kurir Televizija

- Umesto da budu srećni što su izabrani, jer je to čast i da počnu da rade u korist celog društva, da radno sačekaju izbor i devetog člana REM iz redova nacionalnih manjina, oni su počeli sa nekakvom računicom u stilu "ili mi ili oni". Hteli su da imaju unapred sigurnu većinu: znači ovih četvoro, plus njihov član iz manjina i još nekog eventualno da privuku na svoju stranu i to je to, dvotrećinska većina koja je potreba za odlučivanje o kapitalnim stvarima poput dodele frekvencija. To je pogrešno, kao legalista i ispravan čovek, nije bitno da li sam za vlast ili opoziciju, ja ću uvek da imam svoje mišljenje i za to ću da glasam - objašnjava Gajović.

Nacionalne manjine: Danas javni razgovor sa dvoje kandidata Javni razgovor sa dva predložena kandidata za člana Saveta REM-a koje su predložili nacionalni saveti nacionalnih manjina bice održan danas. Kako je odlučeno na jučerašnjoj sednici skupštinskog Odbora za kulturu i informisanje trece javno slušanje sa Sretenom Jovanovićem i Ištvanom Bodžonijem zakazano je u 14.00 casova u Narodnoj skupšini.

On dodaje da šira javnost nije svesna koliko veliki značaj ima REM i šta je uradila četvorka koja je dala ostavke.

- Oni su rekli: sad ćemo mi da napravimo novu grupu, da iskomplikujemo kako bi prevarili vlast i nas da bude više, da osvojimo REM, pa da onda dodelimo frekvenciju koja još nije dodeljena kome mi hoćemo, da napravimo novi Upravni odbor RTS, koji će zatim birati našeg direktora itd... To je, po meni, bio jedan medijski puč koji su hteli da sprovedu. Imam utisak da su to tako razmišljali i pre nego što su oni postali članovi REM-a, da diskredituju i miniraju sam postupak konstituisanja Saveta. Mislim da to nije slučajno urađeno, već vrlo namerno kako bi se nanela šteta Srbiji, jer je jedan od uslova za otvaranje Klastera 3 upravo REM - navodi Gajović.

Da podsetimo, pored Rodoljuba Šabića ostavke su podneli Mileva Malešić, Ira Prodanov Krajišnik i Dubravka Valić Nedeljković jer Skupština Srbije, po njihovom zahtevu, koji su mnogi okarakterisali kao ucenu, nije ponovila glasanje i izvršila izbor između dva zakonski utvrđena kandidata nacionalnih saveta.