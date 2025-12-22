Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić poslala je oštru poruku nakon što je premijer Hrvatske Andrej Plenković rekao da ne vidi nikakav problem u ustaškom pokliču "Za dom spremni".

Ona je navela da je to pozdrav pod kojim su nacističke ustaške snage na najmonstruozniji način ubijale Srbe.

"U danima kada ogluvesmo od pozivanja na evropske vrednosti u Briselu, evo jedne iz Zagreba - predsednik Vlade Hrvatske, jedne od 27 država članica EU, objašnjava kako je pozdrav 'Za dom spremni' normalan i logičan. Pozdrav pod kojim su nacističke ustaške snage na najmonstruozniji način ubijale Srbe, Jevreje i Rome, pa čak i decu, a jedini dečiji logori na tlu Evrope postojali su upravo u toj 'Za dom spremnoj' NDH, danas je premijeru Hrvatske normalan i logičan. Pozdrav uvek dobrodošao da se priseti osnovnih vrednosti koje su tačno 50 godina kasnije (1995. godine), prouzrokovale još jedan stravičan zločin - etničko čišćenje srpskog naroda iz Hrvatske", navela je Ana Brnabić.

Nabrojala je i još spornih situacija na koje je Brisel ostao nem.

Andrej Plenković Foto: NICOLAS MAETERLINCK / Belga Press / Profimedia

"Tomsponov koncert, Zagreb, 400 hiljada ljudi kliče ustaški koljački pozdrav - Brisel ćuti. U Vukovaru nije dozvoljena ćirilica - Brisel ćuti. Tomspon u Osijeku - Brisel ćuti. Plenković brani i zastupa ustaški pozdrav - Brisel ćuti. Valjda ne stižu da se oglase od priče o evropskim vrednostima", zaključila je Ana Brnabić.

Sramni transparent na Maksimiru

Podsetimo, Plenković ne osuđuje navijačku grupu "Bed Blu Bojsi", koja je preksinoć, na stadionu "Maksimir" u Zagrebu na meču protiv gradskog rivala Lokomotive, istakla transparent sa ustaškim pokličom "Za dom spremni".

Plenković je rekao da je, koliko je razumeo, transparent bio poruka gradonačelniku Zagreba Tomislavu Tomaševiću i u tome ne vidi nikakav problem?!

- Mislim da je poruka logična - dodao je, kako kaže, "s obzirom na Tomaševićevu „potpunu nedoslednost“ u vezi sa dozvoljavanjem ili nedozvoljavanjem koncerta Marka Perkovića Tompsona."

Opširnije o tome čitajte KLIKOM OVDE.