Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je svečanom otvaranju sportske hale u Putincima u Rumi.

Meštani su za predsednika upriličili veličanstven doček za bezbroj tradicionalnih obroka i poslastica od kojih su mnogi simbolično baš iz ovih krajeva, a dobio je i posebne poklone. Jedna od njih je "penzionerski viski" koji je nasmejao sve. Potom i ručno rađene peškire.

- Obradovaćemo i mi vas već sledeće godine - istakao je Vučić.

1/10 Vidi galeriju Otvaranje sportske hale "Putinci" u Rumi Foto: Damir Dervišagić

Vučić je potom krenuo u obilazak štandove lokalnih proizvođača.

Zvanično obraćanje okupljenima

- Hvala što ste došli u ovolikom broju u Putincima. Hvala što vam nije hladno. Reći ću vam zašto sam došao. Ponekad je važno da tim malim stvarima pokažemo koliko brinemo o ljudima, tim nevelikim projektima pokažemo da nam je stalo do svakog običnog čoveka. Želim da vas pozovem da iz svakog mesta uzmete i napišete šta je to do čega vam je stalo.

- U prethodnih 12 godina, 11 fabričkih pogona je napravljeno, došli smo do 1.800 nezaposlenih. I dalje nisam zadovoljan, ali vas zato pozivam da nam kažete "ovde ne mpžemo da opstanemo bez lekara, ne možemo da idemo stalno u Rumu ili Sremsku Mitrovicu". Hoću da čujem to od vas, da znamo da su vam to potrebe. Da vas čujemo i slušamo. Mnogo smo novca uložili. Mi imamo veliku sliku, gradimo auto-puteve, pruge, ali ja ne mogu da znam da vama najvažniji na svetu vrtić u tom mestu. Ne mogu da znam da imate neki poseban kutak, nešto što je od presudnog značaja. Znam da je u Rumi najvažniji prečišćivač otpadnih voda, trafostanica u zoni industrijskoj.

- Radimo sada fruškogorski koridor. Ne moram da govorim šta to znači. Imaćete najbližu vezu sa Novim Sadom i Beogradom. Ono što je važno to je da znam koliko ste dali da sačuvate državu, koliko ste se sekirali jer ste znali da vam je država ugrožena i zato sam vam zahvalan. Pretilo joj je uništenje i nestanak u pravom smislu te reči, Srbija bi polako nestajala, zahvaljujući vašoj snazi uspeli smo da odbranimo Srbiju. Zato vas pozivam da u ovom teškom poslu pomognete, dajete predloge. Hoću da im i dalje pružamo ruku, da i onima spolja i iznutra koji su poverovali u neistine, da budemo i sa njima spremni za razgovor. I danas ste mogli da čujete "streljaćemo Vučića". To je najlakše, ali šta onda? Je li to vaš program i plan? Penzioneri će 4. i 5. januara dobiti najveće penzije u istoriji.

- Nemojte da smetnete sa uma, sledeća godina biće odlučujuća. Sve je ovo deo EXPA, i ova hala u Putincima. EXPO ne sme da bude samo Beograd. Biće održani i izbori koji će opredeliti sudbinu Srbije. Sudite po delima, po onome što smo uradili i što su naši planovi za budućnost. Po onome ko je bio uz vas kada vam je bilo teško.

1/12 Vidi galeriju Vučić u Rumi Foto: Damir Dervišagić

Predsednik je nakon obraćanja obišao hali i porazgovarao sa tinejdžerima koji u njoj treniraju rukomet i košarku.

- Što manje telefona, što više vremena provedite u hali - poručio je Vučić.

- Draga deco, dame i gospodo, prelepa je ova hala u Putincima. Mnogi su mislili da nikada to neće biti urađeno, a kod svakog deteta sam ovde video osmeh. Znam da jedva čekaju da odem da oni mogu da igraju odbrojku, rukomet... Želim vam da svu decu okupljate, što manje da koriste telefone, a što više loptu.

1/11 Vidi galeriju Vučić u Rumi Foto: Damir Dervišagić

- Kako je Nikola Jokić nisi uspešan koliko si poena dao, već koliko si sebe učinio boljima. Tako i vi gledajte da pomognete onome ko je povređen, ko igra sa vama u timu... Vama koji ste u sali, hoću da kažem da sam ponosan na sve što smo uradili. Želim da vas pozovem, da učestvujete u projektima sa nama. Ne mogu da znam gde nam je potrebna sala, vrtić. To morate da mi kažete. Hoćemo da nam deca budu zadovoljna kao i roditelji. Ali molim vas da nam kažete. Uvek sve pročitam, dobićete odgovor bar na 20 ili 30 posto pisama pozitivno da odgovorimo. Vi bolje razumete svoje potrebe, svoja mesta. Nama je sledeća godina velika godina, godina velikih promena, biće povećanja, velikih čuda. Pred kraj godine i izbori, da vidimo čime smo zadovoljni. Da ste živi i zdravi, mnogo tih lopti da pocepate. Koševi da ovde budu postavljeni pre Nove godine. Živela Srbija.

Vučić je dobio i sportski dres sa svojim imenom.

Foto: TV Pink Printscreen

Pitanja novinara

"Hrvatski premijer kaže da je pozdrav "za dom spremni" logična poruka"

- Sve što Plenković radi i kaže za mene je logično. Odavno. To da je ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, odavno je logično. Ja u Jasenovac ne mogu da odem i položim cvet. Što se tiče oruđa i oružja niko neće biti zadovoljan. Moramo da radimo. Puni su nam magacini, uvek vodimo računa da li to možemo da kontrolišemo. Srbija i njene fabrike moraju da žive.

- Ostaje nam ovo sa NIS-om, nadam se da ćemo to moći da završimo. Imamo problema sa uvozom pojedinih derivata, srećom pa imamo ogromne rezrve i to nas spasava.

"Treba streljati Vučića i strpati u sanduk" , "Fotografije sa Epstajnom"

- Na Kopaoniku sam prenoćio jednom ili dva puta i to u drvenoj sojenici Vojske Srbije, jedan doručak sam imao u Grand hotelu i to zato što sam bio na forumu. Sa kakvim mi bitangama imamo posla. Kada ubedljivo izgubite kao ti 59:17, priznaj to pa promeni, nemoj da lažeš. Što se streljanja tiče, ja mislim da je vreme da me streljaju, drugačije da pobede neće. Svaka sledeća pobeda biće ubedljivija, vreme prevara i laži je suštinski prošlo. Oni kojima su mozak uništili pokvarenim lažima, pa nemojte da vas podsećam. Ljudi će na kraju da glasaju za sebe i svoju porodicu, mogli ste da vidite kakav je debakl bio u Pazaru i svuda. Od sve argumentacije koriste "Ćacilend", a onda od muke samo da zaplačete.

"O kreiranju studentske liste"

- Želim im uspešan rad, siguran sam da će nacija sa oduševljenjem glasati za Pajtića itd. Ljudi će imati jasan izbor hoće li u prošlost ili budućnost.

Foto: Damir Dervišagić

Izgradnja Sportske hale počela je u decembru 2023. godine.

Hala je izgrađena u dvorištu Osnovne škole "Dositej Obradović", projektovana je kao višenamenski objekat, površine oko 2.700 kvadratnih metara, sa kapacitetom od približno 360 sedećih mesta. Namenjena je prvenstveno učenicima škole, ali i lokalnim sportskim klubovima i rekreativcima.