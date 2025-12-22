- Radimo sada fruškogorski koridor. Ne moram da govorim šta to znači. Imaćete najbližu vezu sa Novim Sadom i Beogradom. Ono što je važno to je da znam koliko ste dali da sačuvate državu, koliko ste se sekirali jer ste znali da vam je država ugrožena i zato sam vam zahvalan. Pretilo joj je uništenje i nestanak u pravom smislu te reči, Srbija bi polako nestajala, zahvaljujući vašoj snazi uspeli smo da odbranimo Srbiju. Zato vas pozivam da u ovom teškom poslu pomognete, dajete predloge. Hoću da im i dalje pružamo ruku, da i onima spolja i iznutra koji su poverovali u neistine, da budemo i sa njima spremni za razgovor. I danas ste mogli da čujete "streljaćemo Vučića". To je najlakše, ali šta onda? Je li to vaš program i plan? Penzioneri će 4. i 5. januara dobiti najveće penzije u istoriji.