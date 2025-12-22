Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je svečanom otvaranju sportske hale u Putincima u Rumi, gde je, između ostalog, prokomentarisao izjavu hrvatskog premijera Andreja Plenkovića da je pozdrav "Za dom spremni" logičan i normalan

- Sve što Plenković kaže i radi za mene je logično odavno. To da je ustaštvo podobna ideaologija u Hrvatskoj odavno je logično. Nemojte da zavoravite da kao predsednik Srbije ne mogu da odem u Jasenovac da položim cvet pošto je to jedan strašan zločin i užasna provokacija, onda vam je sve jasno - rekao je Vučić.

Vučić u Rumi Foto: Damir Dervišagić

Podsećamo, premijer HrvatskeAndrej Plenkovićne osuđuje navijačku grupu "Bed Blu Bojsi", koja je preksinoć, na stadionu "Maksimir" u Zagrebu na meču protiv gradskog rivala Lokomotive, istakla transparent sa ustaškim pokličom"Za dom spremni"

Screenshot 2025-12-19 140602.png
Andrej Plenković za dom spremni bed blu bojs
Aleksandar Vučić.jpg
Aleksandar Vučić