Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je svečanom otvaranju sportske hale u Putincima u Rumi, gde je, između ostalog, prokomentarisao izjavu hrvatskog premijera Andreja Plenkovića da je pozdrav "Za dom spremni" logičan i normalan .

- Sve što Plenković kaže i radi za mene je logično odavno. To da je ustaštvo podobna ideaologija u Hrvatskoj odavno je logično. Nemojte da zavoravite da kao predsednik Srbije ne mogu da odem u Jasenovac da položim cvet pošto je to jedan strašan zločin i užasna provokacija, onda vam je sve jasno - rekao je Vučić.