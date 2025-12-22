Slušaj vest

Ministar odbrane Bratislav Gašić ispratio je danas na aerodromu "Nikola Tesla" predsednika Slovačke Republike Petera Pelegrinija i delegaciju te zemlje, nakon zvanične dvodnevne posete Republici Srbiji.

Poseta je otpočela svečanim dočekom uz najviše državne i vojne počasti, a nastavljena sastankom predsednika Vučića sa predsednikom Pelegrinijem i plenarnim sastankom dveju delegacija, koji su predvodili predsednici Srbije i Slovačke.

Foto: Nikola Mladenović/© Nikola Mladenović

Tokom zvanične posete, realizovan je i sastanak ministra odbrane Republike Srbije Bratislava Gašića sa ministrom odbrane Slovačke Republike, na kome je razgovarano o političko bezbednosnoj situaciji u regionu, kao i o mogućnostima produbljivanja saradnje u oblasti odbrane između Srbije i Slovačke, kojoj poseban impuls daju bliski odnosi dva državna rukovodstva.

Drugog dana posete, predsednici Vučić i Pelegrini su se u Bačkom Petrovcu sastali i razgovarali sa predstavnicima slovačke zajednice u Srbiji.

Foto: Nikola Mladenović/© Nikola Mladenović

Poseta na visokom nivou potvrda je prijateljstva i snažne podrške koju Slovačka pruža Srbiji na putu evropskih integracija, kao i na principijelnom stavu te države po pitanju očuvanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije.