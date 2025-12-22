Politika
PROFESORKA BLOKADERKA SA PRAVNOG FAKULTETA PODSETILA: Kako je bivša blokaderska vlast opljačkala Srbiju (video)
Slušaj vest
Profesorka Pravnog fakulteta Vanja Bajević podsetila je, gostujući na Novoj kako je blokaderska vlast opljačkala Srbiju.
- Neoliberali koji su sprovodili privatizacije 2000., znaju kako se krade iz budžeta, pa smo imali pljačkaške privatizacije, pa se sa pljakaških privatizacija prešlo na koncesije i javno-privatna partnerstva.
Kako je jasno dodala "znaju oni dobro kako se to krade, kako se sistem namesti da može nesmetano".
Reaguj
Komentariši