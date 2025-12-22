- Ja sam oduševljena što nismo išli, pošto svakako od toga nema stvarne koristi. Dakle, ništa što mi radimo ne utiče na brzinu sa kojom ćemo biti primljeni, možda nećemo nikada. Ja sam poznata kao neko ko voli ideju da se priključimo Evropskoj uniji. Ja volim ideju da se priključiš nečem većem od sebe. Ja volim ideju političkih zajednica i tako dalje. To moram da priznam. Ali, pošto oni svakako nemaju nikakve namere da nas primaju, pa povremeno mislim da se mora poslati poruka. Čekajte pa mi vidimo šta nam radite, nismo idioti. Nekada je potrebno da se šalje po mom mišljenju ovakva poruka - izjavila je Smajlović.