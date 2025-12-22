Politika
POSLE NAPORNOG DANA MALI ODLUČIO DA OBRADUJE VUČIĆA GIRICAMA! Predsednik odmah sve objavio: "Uglavnom, jeo sam samo ja i kriv sam što moraju na minusu da sede"
Slušaj vest
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je fotografiju sa ministrom finansija Sinišom Malim i liderom SNS i savetnikom predsednika republike za regionalna pitanja Milošem Vučevićem, a nakon posete Rumi.
- Posle napornog rada Siniša je rešio da nas obraduje giricama. Uglavnom, kao što vidite, jeo sam samo ja. Miloš i Siniša moraće sutra više da se umore, više će i da jedu - kratko je rekao Vučić, pa dodao:
- Ja sam kriv što moraju na ovom minusu da sede.
Reaguj
Komentariši