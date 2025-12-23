Slušaj vest

Profesor Filozofskog fakulteta Čedomir Antić gostovao je u emisji "Dan na dan" gde se složio sa izjavom voditelja Milomira Marića da su blokaderi hteli da smene predsednika Srbije Aleksandra Vučića, a zapravo su uništili opoziciju.

- Dobro, ona je bila sklona padu i pre! Opozicija je čekala da ih neko spasi - da li neko da pogine, da bude ranjen, ili studenti... njima je svejedno - rekao je Antić.

Podsetimo, on je ranije izjavio da je opasno davati blanko podršku studentima, a da taj ko je daje ne zna njihovu ideologiju jer oni mogu biti i fašisti.

