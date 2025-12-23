Tim povodom u Palati Srbija biće održana svečanost.
TAČNO U 11! Predsednik Vučić dodeljuje ugovore o radu najboljim diplomcima medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola u Srbiji
Na toj svečanosti biće dodeljeni ugovori o radu najboljim diplomcima medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola u Srbiji.
Predsednik Vučić prisustvuje svečanom prijemu povodom dodele ugovora o radu najboljim diplomcima medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola u Srbiji sa početkom u 11 časova.
