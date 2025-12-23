Slušaj vest

Ministar Marko Đurić rekao je da živimo u eri u kojoj moramo da računamo da su odnosi između velikih sila zategnuti do maksimuma, pa je važna naša izdržljivost, ne samo u energetici, već i u odbrani.

Kaže da je optimista da će narednih nedelja situacija oko NIS-a biti pozitivno rešena i da ćemo u 2026. godini imati dobru godinu za srpsko pozicioniranje sa svim drugim akterima.

Počela je nedelja, u kojoj bismo, prema najavama - mogli videti rasplet situacije oko Naftne industrije Srbije.

Predsednik Vučić poručuje da ima problema sa uvozom nekih derivata, a sreća je što su zalihe velike i očekuje da će se kriza sa NIS-om rešiti u narednim nedeljama.

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić rekao je za RTS da očekuje da će situacija u vezi sa NIS-om biti pozitivno rešena u narednih nekoliko nedelja.

"Država je pokazala ozbiljnost i odgovornost kada je reč o sigurnosti snabdevanja energentima. Naše rezerve su bile spremne za situaciju koja je nastupila", dodaje Đurić.

"Odnosi između velikih sila su zategnuti i ne vodi se računa koliko njihovi sukobi mogu da ostave ozboljne posledice na manje zemlje", ističe Đurić.

"Mi smo izdržljivi i uveren sam da će iz ove epizode Srbija izaći u energetskom smislu snažnija sa više diversifikovnim izvorima snabdevanja", navodi on, dodajući da veruje da ćemo ovu nametnutu krizu da prebrdimo i da Novu godinu započenemo ili prvi mesec sa pozitivno rešenom situacijom, što je cilj.

Kako kaže, živimo u eri u kojoj moramo da računamo na to da su odnosi između velikih sila zategnuti do maksimuma, da se nalazimo u eri promene karaktera svetskog poretka, pa je važna naša izdržljivost, ne samo u energetici, već u odbrani.

Ponovio je da očekuje da epizoda sa NIS-om bude pozitivno rešena u narednim nedeljama.

Srbija ima svoj jasno utvrđen kurs i pravac

Srbija ima svoj jasno utvrđen kurs i pravac, još od vremena Svetog Save govorili smo da je Srbija zapad na istoku i istok na zapadu, iznad je podela na istok i zapad, naveo je Đurić, ističući da je naša spoljna politika jasno profilisana.

"Srbija ide čvrsto ka članstvu u EU i sve što zavisi od nas, što nije politička odluka, mi preduzimamo", napominje ministar spoljnih poslova.

Navodi primer Severne Makedonije koja nije imala unutrašnju polarizaciju, a 30 godina radi sve što se od nje očekuje pa pojedine države članice EU ne odobravaju njen ulazak.

Radimo sve što je do nas, reforme koje sprovodimo, sprovodimo zbog nas a ne zbog birokratskih pravilnika, napominje ministar.

Odgovarajući na pitanje da li očekuje zeleno svetlo Vašingtona, kaže da ne možemo da se nadamo da će velike sile olako prestati da preko naših leđa izmiruju račune.

- Mi imamo konstruktivan pristup rešenju, dodaje Đurić.