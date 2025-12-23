Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je danas da je za kraj decembra to ministarstvo sazvalo ambasadorsku konferenciju u Beogradu na kojoj će se okupiti svi ambasadori i generalni konzuli Srbije koje će tom prilikom upoznati sa prioritetima državne politike Srbije.

"Mi smo za ovaj decembar, za ovaj početak prazničnog perioda sazvali ambasadorsku konferenciju zato što želimo da pružimo priliku našim diplomatama iz celog sveta da razmene mišljenja, da se konsultuju i savetuju i da iz prve ruke čuju šta su prioriteti naše državne politike", rekao je on za RTS.

Prema njegovim rečima, tokom konferencije će se govoriti i o AP Kosovo i Metohija zato što će, kako je naglasio, sledeća godina biti izuzetno značajna u borbi za AP Kosovo i Metohija.

"Sledeća godina će za nas da bude izuzetno značajna kada je reč o afirmaciji i borbi za Kosovo i Metohiju. Vidimo da je iz Prištine u tom domenu bačena rukavica na neki način prethodnih dana time što su prekinuli moratorijum na kampanju priznanja i otpriznanja. Sada ćemo da vidimo u narednim mesecima šta je to što mi radimo, mada smo određene stvari već i radili, ali nismo hteli da se time hvalimo iz određenih razloga", poručio je Đurić.

Strategije za regione

On je rekao da je neophodno da Srbija radi na unapređenju odnosa sa evropskim državama jer čak 77 odsto srpskog izvoza odlazi u Evropu.

"Na evropskom kontinentu je naša realnost. Dakle, 62 odsto našeg izvoza danas ide u EU. Mi izlaz na more nemamo. Drugih dodatnih 15 odsto izvoza ide u osam zemalja koje nas okružuju. Mi smo posle Nemačke zemlja sa najvećim brojem suseda u Evropi. Dakle, imamo osam neposrednih suseda. To vam je 77 odsto našeg izvoza za Evropu. To je naša realnost i mi možemo da se ljutimo koliko god hoćemo na to što možda nije valorizovano dovoljno ono što smo mi kao društvo ostvarili, ali je činjenica da mi moramo da napredujemo u odnosima sa Evropom", ocenio je Đurić.

Kako je rekao, tokom konferencije će srpske diplomate dobiti informacije o tome kako ekonomska diplomatija može da pruži dodatni impuls ekonomskoj saradnji i razvoju.

"Očekujemo obraćanja najviših državnih zvaničnika, ambasadorima, generalnim konzulima i šefovima misija i praviće se po tematskim panelima strategije za različite regione", rekao je ministar spoljnih poslova i dodao da će ta konferencija biti jedan od ključnih događaja za srpsku diplomatiju.