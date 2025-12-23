Slušaj vest

Blokaderski novinar Aleksandar Dikić pozvao je juče na streljanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića i onih koji ga podržavaju i ponudio "olakšavajuću" okolnost.

Kako kaže, onima koji budu sarađivali sa blokaderima, staviće povez preko očiju!

- Naravno da neće neko iz Predsedništva da vam bude na listi, on samo treba da nam pomogne da srušimo taj režim, da bi to bila neka vrsta olakšavajuće okolnosti. Kada ga budemo streljali, da mu stavimo povez na oči - rekao je on.

Ovo je, da podsetimo, samo nastavak bolesne, patološke mržnje prema predsedniku Vučiću!

Blokaderi su više puta pozivali na njegovo streljanje, na linč.

Nemoguće je na prste jedne ruke nabrojati koliko puta su mu poželeli smrt, a više puta su pretili da će ga "besiti", "streljati" i slično. Tako su, da podsetimo, komadali tortu sa likom Vučića.

I tu nije kraj.

"Trpali" su bezumnici predsednika i u sanduk...

Prošle godine jedan korisnik na mreži "X" komentarisao je nestanak predsednika Irana Ebrahima Raisija, kada se helikopter u kom se on nalazio srušio, pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima. Opet su se u komentarima javile pristalice opozicije koje su morbidnim pretnjama pozivale na ubistvo predsednika Vučića.

Foto: Print Screen

Naime, korisnik koji je potpisan kao Igor Pavlović napisao je sledeće: