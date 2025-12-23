Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je juče Bački Petrovac sa prvim čovekom Slovačke Republike Peterom Pelegrinijem, a tom prilikom nekoliko blokadera pokušalo je da napravi haos.

Njih je predvodio Marijan Triaška, kako kažu meštani "najbogatiji čovek u tom gradu u Bačkoj", iz Đilasove Stranke slobode i pravde, koji je nakon neuspešnog performansa zakukao na N1 jer su mu propali protesti.

On se uključio u emisiju kod voditeljke Danice Vučenić.

- Na neki način ostali sami u ovom svemu, suštinski nemamo kome da se obratimo - poručio je Triaška bez imalo sramote, iako je pozvan na sastanak sa predstavnicima vlasti.

Podsetimo, Vučić je juče u Bačkom Petrovcu rekao da je Triaška pozvan na razgovor.

-  Ovde vidite 34 čoveka koji protestuju. Neko bi pomislio da je 5.000 ljudi. Da ponovim, 34. Pojedine medijske platforme u Srbiji su to predstavile kao da su "okruženi su policijom". A, sa druge strane, bilo je 309 ljudi. Ja ljude ne delim, i to ću dokazati. Njihov vođa, najbogatiji čovek u Bačkom Petrovcu, glavni demonstrant, to je čovek koji zida hotel ovde u Bačkom Petrovcu, mi smo i njega zvali na sastanak. Lično sam hteo da čujem čime nije zadovoljan i zvao sam ga. On je juče javio da neće da dođe na sastanak. Mislim da ste sada dobili odgovor. Ne samo gospodin Pelegrini, nego sam i ja hteo da pričam sa njim. Reč je o opozicionom odborniku dakle, nije to narod izašao iz kuća. Reč je o gospodinu Triaški, ako se ne varam - poručio je Vučić.

Predsednik Srbije juče je sa predsednikom Slovačke Peterom Pelegrinijem obišao predstavnike slovačke zajednice u Srbiji gde su razgovarali o tome na koji način država Srbija može da pomogne svim sredinama gde Slovaci žive i najavio da će Srbija izgraditi Slovačku kuću u Novom Sadu.

