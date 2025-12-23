Slušaj vest

Nepoznata osoba prijavila je policiji jutros nešto posle 9 sati da su u prostorijama Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu u Katanićevoj ulici postavljene dve bombe, saznaje Kurir. U zgradu u Katanićevoj, u kojoj su i prostorije suda kao i Apelacionog tužilaštva upućene su kontradiverzione ekipe policije, koje su utvrdile da je dojava bila lažna.

- Policija je poslata na teren, kako procedura nalaže - kaže izvor Kurira i navodi da za sada ne može da kaže da li je dojava o bombi povezana sa tužilačkim izborima koji se održavaju danas ili ne.

Inače, u zgradi u Katanićevoj danas se održavaju tužilački izbori. Osim u Beogradu, tužioci svoje predstavnike za Visoki savet tužilaštva biraju i u sedištima apelcionih tužilaštava u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu, kao i u sedištu Vrhovnog javnog tužilaštva.

Kako Kurir saznaje, jutros je i zgradu sedišta novosadske apelacije pregledala policija, ali za sada nije poznato da li je i tamo bila dojava o bombi.

Naši sagovornici otkrivaju da se izbori odvijaju u pravoj napetoj referendumskoj atmosferi.

Podsetimo, javni tužioci iz cele Srbije danas glasanjem na izborima biraju pet kolega za članove Visokog saveta tužilaštva.

Ovi izbori se održavaju prvi put posle ustavnih i zakonskih reformi iz 2022. i 2023. godine i praktično predstavljaju referendum u javnom tužilaštvu.

Zagorka Dolovac

Tužioci glasanjem za određene kandidate odlučuju o budućnosti sa Zagorkom Dolovac - koja već 16 godina u tri mandata kao Vrhovni javni tužilac drži apsolutnu moć i kontrolu nad javnim tužilaštvom.

Sagovornici Kurira iz vrha pravosuđa ranije su ukazivali na to da se u proteklih 16 godina Dolovac malo bavila svojim poslom prve tužiteljke Srbije, tvrdeći da joj je prioritet bio postavljanje kadrova koji su joj bliski na važne funkcije u tužilaštvima u Srbiji.

- Praktično je stvorena atmosfera glasanja za nastavak Zaginog rukovođenja tužilaštvom što samim ti znači pristanak na to da ona nastavi da "gura" svoje kadrove da napreduju, ili za samostalnost javnog tužilaštva i oslobađanja od njenih poluga moći i donošenje odluka u skladu sa Ustavom, zakonima i propisanim kriterijumima za izbor i napredovanje javnih tužilaca u karijeri - navodi sagovornik iz pravosuđa.