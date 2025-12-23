Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je svečanom prijemu u Palati Srbija povodom dodele ugovora o radu najboljim diplomcima medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola u Srbiji.

Svečanost je počela intoniranjem himne "Bože pravde", a potom je predsednik Vučić uručio ugovore o radu Sofiji Glišić, Filipu Bjekoviću, Kristini Savić, Ivani Koštrbić, Martinu Bačeviću, Danici Milenković, Petru Gogiću, Luki Matijenku, Ani Anđelković, Damjanu Ćirću...

"Ovo mi je šesti ili sedmi put da učestvujem u ovakvim manifestacijama, zaposlili smo oko 5.000 ljudi", počeo je obraćanje predsednik Vučić, pa dodao:

"Uvek treba da zahvalite državi. Država je izabrala da ulaže ogroman novac u zdravstvo, toliko ogroman novac. To nije ni 2 ili 3 milijarde, mnogo je bliže 5. To je više od 20 odsto budžeta".

"Za vas realni život počinje danas. Molim vas da preuzmete odgovornost od svojih roditelja. Ukupno 150 objekata smo za godinu i po obnovili i izgradili. To nije suština. Danas kada uđemo u Klinički centar koji izgleda kao svemirski brod, pitanje je da li će vas dočekati kao nekog dragog, a ne samo da mu prođe radni dan. Nadam se da ćete biti kao većina lekara. Bolje znate od mene, Robert Koh je rekao da lekar koji prestaje da uči kada postane lekar, taj nije lekar. Država će da povećava primanja zdravstvenim radnicima, a to nije jednostavno".

"Primetićete da je uvek lako biti protiv nečega. Ne osvrćite se na to. Zaslužićete mnogo državnih priznanja i da zarađujete mnogo više".

"Vi ste ovde zato što ste bili najvredniji i najbolji. Želim vam mnogo uspeha, da brinete o pacijentima i čuvate Srbiju".

Dr Ana Anđelković: Hvala na ovoj velikoj časti

Dr Ana Anđelković se obratila:

"Velika mi je čast i odgovornost da danas stojim ovde. Započinjemo novo i izuzetno važno poglavlje u profesionalnom putu. Ne stojim ovde kao pojedinac već kao predstavnik generacije koja je dokaz da se upornost isplati. Hvala predsedniku i državi na prilici koju nam ukazujete. Put do današnjeg dana nije bio lak - godine učenja, odricanja, dežurstava i ličnih borbi oblikovali su nas kao ljude i lekare. Zato ovaj trenutak doživljavamo sa posebnom zahvalnošću. Hvala na ovoj velikoj časti".

Ćirirć: Poruka da se trud i humanost prepoznaju

Za govornicu je izašao i Damjan Ćirić:

"Iskrena zahvalnost predsedniku Vučić na kontinuiranoj podršci mladima i ministru Lončaru. Ovo je jasna poruka da se trud i humanost prepoznaju".

Prof. dr Janjić: Politička volja da se mladima obezbedi jasna perspektiva razvoja

Prof. dr Vladimir Janjić, dekan Medicinskog fakulteta u Kragujevcu se obratio rečima:

"Današnja svečanost prevazilazi okvire akademskog. Ovo pokazuje političku volju da se mladima obezbedi jasna perspektiva razvoja. Dragi diplomci, vi danas ne dobijate samo posao, već postajete deo državnog sistema".

Ugovore o radu danas je dobilo više od 100 diplomaca medicinskih fakulteta i 350 diplomaca srednjih medicinskih škola, koji će svoje profesionalne karijere započeti u kliničkim i kliničko-bolničkim centrima, institutima, bolnicama, domovima zdravlja i drugim zdravstvenim ustanovama širom Srbije.

Pored predsednika, prisustvovali su i ministar zdravlja Zlatibor Lončar, dekani fakulteta medicinskih fakulteta i direktori medicinskih srednjih škola.

Ugovori se uručuju u okviru programa zapošljavanja najuspešnijih diplomaca medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola, koji je Ministarstvo zdravlja pokrenulo 2018. godine.