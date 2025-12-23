Politika
MILAN KNEŽEVIĆ ODGOVORIO ŽELJKU IVANOVIĆU: Da sam znao da mu se ide na Nikoljdan kod Vučića, poveo bih ga sa sobom
Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević objavio je na društvenoj mreži Iks odgovor novinaru Vijesti Željku Ivanoviću.
- Da sam znao da se Željku Ivanoviću ide na Nikoljdan kod Vučića, poveo bih ga sa sobom. Taman da proba prebranac i podseti se deda Jeremije iz sela Guberevac kog se odrekao zbog šajkače - napisao je Knežević i dodao:
- Ali znajući kako je Žeks kao novinar "Radoja Dakića" ukrao iz radničke menze lonac pasulja sa suvim rebrima, bojim se da bi Vučićima na stolu ostala samo slavska sveća.
