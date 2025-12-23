Slušaj vest

Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević objavio je na društvenoj mreži Iks odgovor novinaru Vijesti Željku Ivanoviću.

- Da sam znao da se Željku Ivanoviću ide na Nikoljdan kod Vučića, poveo bih ga sa sobom. Taman da proba prebranac i podseti se deda Jeremije iz sela Guberevac kog se odrekao zbog šajkače - napisao je Knežević i dodao:

Milan Knežević o Željku Ivanoviću Izvor: Kurir

- Ali znajući kako je Žeks kao novinar "Radoja Dakića" ukrao iz radničke menze lonac pasulja sa suvim rebrima, bojim se da bi Vučićima na stolu ostala samo slavska sveća.

