PALO PRIZNANJE NA NOVOJ S: Na blokaderskom protestu bio jako mali broj građana Novog Pazara! (VIDEO)
Fahrudin Kladničanin, direktor Akademske inicijative Forum 10 i novinar blokader, priznao je u uključenju u program Nove S da je na blokaderskom skupu u Novom Pazaru bio mali broj građana Novog Pazara.
- Ja prvo moram da kažem da skup u Novom Pazaru jeste bio malobrojan u kontekstu toga da je bilo jako malo građana Novog Pazara. Mi smo juče imali dosta veliki broj gostiju sa strane iz različitih gradova, različitih predstavnika akademske zajednice, glumaca, ali je dosta mali broj samih građana Novog Pazara prisustvovao na tom događaju - rekao je Kladničanin.
On je kazao da su prisustvovali aktivisti lokalnih političkih partija kao što je "SDA, Islamske zajednice Srbije, studenti, zborovi".
- Ako bismo sklonili sa strane sve goste, ostao bi jako mali broj samih građana Novog Pazara. Situacija u Novom Pazaru je jako problematična, ovde je politička situacija izrazito složena, tako da se ta složenost situacije najbolje ogleda i u tome da nekako građani Novog Pazara u velikoj meri ne podržavaju i ne izlaze na ove proteste - rekao je.