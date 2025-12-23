Slušaj vest

Fahrudin Kladničanin, direktor Akademske inicijative Forum 10 i novinar blokader, priznao je u uključenju u program Nove S da je na blokaderskom skupu u Novom Pazaru bio mali broj građana Novog Pazara.

- Ja prvo moram da kažem da skup u Novom Pazaru jeste bio malobrojan u kontekstu toga da je bilo jako malo građana Novog Pazara. Mi smo juče imali dosta veliki broj gostiju sa strane iz različitih gradova, različitih predstavnika akademske zajednice, glumaca, ali je dosta mali broj samih građana Novog Pazara prisustvovao na tom događaju - rekao je Kladničanin.

On je kazao da su prisustvovali aktivisti lokalnih političkih partija kao što je "SDA, Islamske zajednice Srbije, studenti, zborovi".