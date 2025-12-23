Slušaj vest

Nebrojeno puta su blokaderi i oni njima bliski maltretirali aktiviste SNS kada bi im pokucali na vrata, poput glumice Jelene Stupljanin, inače kandidatkinje na blokaderskoj listi.

Naime, njen partner, takođe glumac Bojan Dimitrijević, pre četiri godine objavio je snimak na kojem verbalno maltretira aktiviste vladajuće stranke i tome se pohvalio na Instagramu, što je naravno prenela i blokaderska Nova S.

Jelena Stupljanin i Bojan Dimitrijević Foto: RTS

Nova S je sa ponosom objavila da su glumci maltretirali aktiviste SNS koji su bili u kampanji "od vrata do vrata".

Nova S sa ponosom objavila da su glumci maltretirali aktiviste Foto: Printscreen

Suvišno je i reći da svi blokaderski mediji sada podržali blokaderske odlaske na vrata građanima, što ne bi bilo do te mere sporno, jer sistem "od vrata do vrata" nije protivzakonit, da zbog iste stvari nisu demonizovali Srpsku naprednu stranku i predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Još jedan primer je N1 koji je 2020. objavio tekst pod naslovom "Aktivisti SNS-a krenuli da kucaju na vrata i pitaju 'za koga ćete da glasate'".

Tekst N1 u kom je navedeno da se kampanjom od vrata do vrata igra na strah Foto: Printscreen

Krivično delo?!

U tekstu se navodi da organizacija CRTA upozorava da kampanja prerasta u pritisak, pogotovo u manjim mestima, te dodaju da se "igra na strah"?!

"Kada sloboda preraste u pritisak da se građani ustručavaju da kažu za koga će glasati ili da misle da moraju da kažu da će glasati recimo za stranke na vlasti, to je nešto što je na kraju krajeva krivično delo".

Međutim, danas se prave ludi i osim što u tekstovima najavljuju akcije takozvanih studenata istog tipa".

N1 osim što na sajtu promoviše blokadersku kampanju, poziva ih i na gostovanja na TV Foto: Printscreen

Aleksandar Jerković, programski direktor organizacije za praćenje izbora OKO, kaže za Kurir da je kampanja 'door to door' legitimna širom sveta, te da je zato sramno što su je ranije predstavljali kao zloupotrebu.

- Kampanja 'door to door' je sastavni deo svakog ozbiljnog i legitimnog priručnika za političke kampanje širom sveta. Ona se decenijama primenjuje u najrazvijenijim demokratijama, uključujući i kampanje Demokratska stranka SAD. Zato je potpuno neiskreno to što su isti akteri godinama tu metodu proglašavali pritiskom i zloupotrebom kada ju je koristila vlast, a danas je predstavljaju kao vrhunac demokratije kada je sami primenjuju. To jasno pokazuje da problem nikada nije bio u metodi, već u dvostrukim aršinima - jasan je Jerković.

Dodaje da ista pravila moraju važiti za sve.

Aleksandar Jerković Foto: Kurir Televizija

- Dobro je, makar i sa zakašnjenjem, što se prelazi sa hrvatskih anarhističkih priručnika o 'obojenim revolucijama', destabilizaciji i permanentnom konfliktu, na standardne priručnike političkog delovanja koji važe u demokratskim državama. Razgovor sa građanima na kućnom pragu nije pretnja, nije manipulacija i nije pritisak - to je osnovna demokratska praksa. Za OKO je ključno jedno: ista pravila moraju važiti za sve. Ako je 'od vrata do vrata' legitimna politička aktivnost - onda je legitimna za svakoga. Ako nije - onda nije ni za koga - zaključio je Jerković.