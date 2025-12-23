Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić ukazala je na dve važne stvari tokom obraćanja u parlamentu.

- Ako nije bio pokušaj obojene revolucije, onda svi vi blokaderi dugujete objašnjenje građanima Republike Srbije, a kako i odakle je toliki novac ušao u Srbiju i zbog čega? I vi svi najbolje znate da je keš, gotovina džakovima unošena na fakultete da se finansiraju blokaderi, džakovima, da je novca bilo toliko da su na plenumima osnovne odluke bile da se kupuju mašine za brojanje novca. Pa otkud toliko novca? A ko ga je dao? A za šta ga je dao? - upitala je Brnabić.

Što ne vidimo poreklo tog novca, što to nije transparentno kad se borite za transparentnost i pravo i pravdu, dodala je.

- Zamislite, toliko novca je ušlo da su morali svaki pojedinačno blokaderski plenum da kupi mašinu za brojanje novca. Džakovima su unošeni, džakovima. Imamo jednog autoprevoznika Jaćimovića koji sam kaže da je u jednom danu dobio 90.000 dolara. Ko je to dao i za šta? Što se ne pohvalite, što ne kažete kad ste transparentni? - kazala je predsednica parlamenta.

Ona je dodala da takva opozicija ne postoji "ne u regionu, već nigde".