Šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov danas je u Skupštini Srbije rekao da se ta stranka zalaže da Srbija postane član EU, ali istakao i da Srbija vodi samostalnu politiku. Pozvao je opoziciju da kaže da li bi oni vodili "slugerajsku politiku".

"Nemojte da izmišljate priče o REM-ovima ili biračkim spiskovima. Kažite da želite da slušate i da ljudi znaju na čemu smo", rekao je Jovanov.

Navodeći da opozicija kaže da vlast podržavaju "fašisti", Jovanov je kazao da njima hrvatski evroposlanik Stiven Nikola Bartulica drži stranu sve vreme, a koji je, kako kaže, svoj ulazak u vladu Hrvatske uslovio time da Srbi ne smeju da budu u vladi.

"I on govori u njihovo ime. I to nije fašista, ni nacista, ni ustaša, nego partner, jel tako?", upitao je Jovanov.

Foto: Peđa Vučković

Podsetio je da u više izveštaja EK piše da je Srbija spremna za otvaranje klastera 3, ali da, kako kaže, neznalice neće da kažu zašto nije otvoren.

"Sve u svemu, ja se samo nadam da se ovakve situacije neće više dešavati. Da neko ko predaje na univerzitetu nije u stanju da razlikuje građanina Aleksandra Vučića i predsednika Aleksandra Vučića. Da kaže, pa nismo mi tražili sankcije za Srbiju, samo za predsednika Republike, predsednika Skupštine, predsednika Vlade. Pa ljudi, da li vi znate šta izgovarate uopšte? A šta predajete vi na tom fakultetu?", upitao je Jovanov, replicirajući Biljani Đorđević, poslanici ZLF.

U Skupštini Srbije u toku je nastavak Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja u 2025. godini. Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić takođe je prethodno polemisala sa Biljanom Đorđević, i istakla da se Albanci i tuku u skupštini, ali da ne idu u Brisel da se žale na svoju zemlju.