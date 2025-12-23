VUČIĆ PRIMIO U OPROŠTAJNU POSETU AMBASADORA UKRAJINE TOLKAČA: Razmenili smo mišljenja o aktuelnim međunarodnim okolnostima i bilateralnim odnosima (FOTO)
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas u oproštajnu posetu ambasadora Ukrajine Volodimira Tolkača i istakao da su u otvorenom i korektnom razgovoru razmenili smo mišljenja o aktuelnim međunarodnim okolnostima i bilateralnim odnosima Srbije i Ukrajine.
On je na svom Instagramu istakao da je ponovio da Srbija dosledno poštuje principe međunarodnog prava i Povelju Ujedinjenih nacija, kao i da ostajemo posvećeni očuvanju mira i stabilnosti, uz odgovoran i uravnotežen pristup u složenim geopolitičkim okolnostima.
"Zahvalio sam ambasadoru na angažovanju tokom mandata i na saradnji sa institucijama Republike Srbije, uz najbolje želje u daljem profesionalnom radu i uverenje da će odnosi između Srbije i Ukrajine i u narednom periodu nastaviti da se razvijaju na korist naših građana", rekao je Vučić.