Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas u oproštajnu posetu ambasadora Ukrajine Volodimira Tolkača i istakao da su u otvorenom i korektnom razgovoru razmenili smo mišljenja o aktuelnim međunarodnim okolnostima i bilateralnim odnosima Srbije i Ukrajine.

On je na svom Instagramu istakao da je ponovio da Srbija dosledno poštuje principe međunarodnog prava i Povelju Ujedinjenih nacija, kao i da ostajemo posvećeni očuvanju mira i stabilnosti, uz odgovoran i uravnotežen pristup u složenim geopolitičkim okolnostima.

"Zahvalio sam ambasadoru na angažovanju tokom mandata i na saradnji sa institucijama Republike Srbije, uz najbolje želje u daljem profesionalnom radu i uverenje da će odnosi između Srbije i Ukrajine i u narednom periodu nastaviti da se razvijaju na korist naših građana", rekao je Vučić.

