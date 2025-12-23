Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da ima informacije da predstavnici Gasproma razgovaraju o prodaji udela u NIS-u, između ostalih, i sa mađarskom nacionalnom kompanijom MOL i da srpsko rukovodstvo nema ništa protiv toga jer su Mađari naši prijatelji, ali da će ako se rešenje ne nađe do 15. januara biti onako kako je on pre najavio.

"Mađari su naši prijatelji i to je sve okej. Samo da završimo što je moguće pre do 15. januara. Zato što vi morate da imate u vidu i da nam sve ide perfektno i da nikakav problem nemamo sa, recimo, sekundarnim sankcijama, a imamo i imaćemo. I da nemamo nikakav problem sa baržama, vozovima i kamionima, da uvozimo, recimo, dizel - ne možemo da uvezemo 6.000 tona dnevno, koliko trošimo. Dakle, hoću samo da vam kažem da je to nemoguća misija", rekao je Vučić odgovarajući na pitanje da li ima informacije da se vode pregovori između mađarskog MOL-a i Gasproma.

Kako je rekao, samo je pitanje vremana, kada će i na koji način to morati da se menja jer je danas tačno 75. dan otkada u Srbiju nije ušla ni kap sirove nafte.

"Ponosan sam na Srbiju, ponosan sam na građane Srbije. Hajde da budemo fer jednom prema sebi. Jeste li ikada zamišljali da je moguće da Srbija 75 dana ne dobije kap nafte, a da nigde ne bude nikakve gužve, da niko ne nosi kantice, niti bilo šta, 75 dana, to nije sedam dana. Da toliko rezervi imamo, da smo toliko pripremljeni za sve i da smo se toliko ozbiljno i odgovorno ponašali", naglasio je Vučić.

Dodao je da će se ako ne bude rešenja priča oko NIS-a završiti onako kako je ranije rekao - da će država preuzeti NIS i platiti Rusima za njihov udeo.