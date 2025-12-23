Slušaj vest

- Primio sam danas u oproštajnu posetu ambasadora Japana i zahvalio mu na predanom radu i ličnom doprinosu unapređenju odnosa Srbije i Japana tokom njegovog mandata. Ova godina bila je posebno značajna za naše bilateralne odnose, jer sam imao priliku da posetim Japan i u direktnim razgovorima potvrdim zajedničku ambiciju da saradnju podignemo na još viši nivo, poručio je predsednik Vučić.

- Razmenili smo mišljenja kako o globalnim izazovima, tako i o konkretnim mogućnostima za jačanje ekonomskih i investicionih veza, inovacija, digitalizacije, infrastrukture, kao i saradnje u obrazovanju, kulturi i nauci. Srbija izuzetno ceni dugoročno partnerstvo i principijelan pristup Japana, kao i poverenje koje japanske kompanije i institucije pokazuju prema našoj zemlji.

- Uveren sam da ćemo nastaviti da gradimo odnose zasnovane na međusobnom poštovanju, stabilnosti i rezultatima, uz najbolje želje ambasadoru u daljem profesionalnom angažmanu.