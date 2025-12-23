Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da predsednik SAD Donald Tramp i njegovi saradnici nisu odustali od projekta Generalštab zbog vlasti, već zbog hajke i pritisaka koje sprovode blokaderi.

- Nije ovo Tramp odlučio zbog nas, oko Generalštaba, odnosno njegovi saradnici, već su se odlučili zbog njih, zbog njihovih pritisaka i zbog hajki koje vode protiv njih - rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara tokom konferencije u Palati Srbija.

On je naglasio da oni koji pričaju o korupciji u projektu Generalštab na taj način optužuju Trampove najbliže saradnike za korupciju.

- Kad pričaju o korupciji, oni ne znaju da sve vreme optužuju Trampove najbliže saradnike za korupciju, a kao što vidite, nigde dinara bilo nije, u platnom prometu, u pravnom prometu. Kad lopovi od sebe polaze, oni u svakom drugom vide većeg lopova od sebe. To je ono što oni rade svakog dana - rekao je Vučić.

