Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović glasao je danas nešto posle 13 časova na tužilačkim izborima na kojima se danas bira pet novih članova Visokog saveta tužilaštva iz reda tužilaca.

Stefanović je glasao u sedištu beogradskog Apelacionog tužilaštva u Katanićevoj ulici, a nakon glasanja kratko je rekao za Kurir šta očekuje od današnjih izbora.

- Očekujem da tužilaštvo ponovo bude u funkciji građana Republike Srbije, a ne interesnih grupa. Važno je da se kroz rad Saveta povrati dostojanstvenost profesiji, obezbedi zaštita svih javnih tužilaca i da Savet konačno krene da vrši svoja ustavna i zakonska ovlašćenja - bio je kratak glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Na izborima za pet članova Visokog saveta tužilaštva iz reda javnih tužilaca, koji se održavaju danas u javnim tužilaštvima svih nivoa u celoj Srbiji, prema poslednjim podacima, pravo glasa ima ukupno 762 tužioca. Oni danas glasaju za dva predstavnika osnovnih javnih tužilaštava, jednog predstavnika viših javnih tužilaštava, jednog predstavnika apelacionih tužilaštava, Javnog tužilaštva za organizovani kriminal i Javnog tužilaštva za ratne zločine i jednog predstavnika Vrhovnog javnog tužilaštva.

Najviše birača je na nivou osnovnih 448 i viših javnih tužilaštava 233. Na nivou apelacionih i specijalizovanih tužilaštava pravo glasa ima 68 javnih tužilaca i 13 iz vrhovnog javnog tužilaštva. Kandidaturu ispred Vrhovnog javnog tužilaštva podnela je samo Jasmina Stanković. Na nivou apelacionih tužilaštava, JTOK i JTRZ kandidati su Radmila Jovanović i Zoran Vučelja.

Zagorka Dolovac



Kandidati za predstavnike viših javnih tužilaštava su Nikola Uskoković i Boris Majlat, koji je navodno blizak saradnik Zagorke Dolovac.

Za predstavnike osnovnih javnih tužilaštava ponovo su se kandidovali članovi VST Boris Pavlović i Predrag Milovanović, kao i Jovana Komnenović i Nikola Stojanović. Pored pet izbornih tužilaca član VST je po funkciji i vrhovni javni tužilac.

Po funkciji član VST je i ministar pravde, dok ostala četiri člana iz reda istaknutih pravnika bira Narodna skupština.

Ovi izbori se održavaju prvi put posle ustavnih i zakonskih reformi iz 2022. i 2023. godine i privukli su najveću pažnju javnosti do sada.

U pravosudnim krugovima govori se o referendumskoj atmosferi - zbog podeljenosti tužilačke organizacije na one koji su za i protiv vrhovne javne tužiteljke Zagorke Dolovac koja je na čelu srpskog tužilaštva punih 16 godina.