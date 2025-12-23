Slušaj vest

Pokret socijalista, čiji je osnivač Aleksandar Vulin, reagovao je na to što su Đilasova i Ponoševa stranka podnele predlog zakona o preuzimanju NIS-a koje je u većinskom ruskom vlasništvu.

"Đilas i Ponoš bi da opljačkaju rusku imovinu. Malo je Đilasu i Ponošu opljačkane srpske imovine, sada bi i rusku. Nije ovde u pitanju njihova volja, već jasna poruka NATO zemalja šta očekuju od srpske države, da izdamo i pokrademo braću", navodi se u saopštenju Pokreta socijalista i dodaje se: