Suprug predsednice lažne države Kosovo Vjose Osmani, Prindon Sadriju, predložio je da se projekat zeta američkog predsednika Džareda Kušnera za izgradnju Tramp hotela realizuje u Prištini! Inače, prvobitno je Kušner planirao da projekat izgradnje Tramp hotela realizuje u Beogradu, na mestu Generalštaba, međutim, od toga je odustao zbog hajke blokadera.

- Povlačenje iz projekta beogradskog Tramp hotela potvrđuje važnu istinu: značajni projekti su namenjeni ujedinjavanju, a ne razdvajanju - napisao je Sadriju na društvenoj mreži Iks.

On je naveo da bi "premeštanje ove vizije u Prištinu i transformacija Grand hotela u Tramp hotel – revitalizovalo tu vrhunsku lokaciju i ujedinilo ljude".

O šteti koju su blokaderi napravili danas je govorio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je rekao da su se američki predsednik Donald Tramp i njegovi saradnici povukli iz projekta Generalštab u Beogradu zbog blokadera, odnosno njihove hajke.

- Nije Tramp, odnosno njegovi saradnici, oko Generalštaba odlučio zbog nas, već zbog njih. Zbog njihovih pritisaka i hajke. Kada govore o korupciji, ne znaju da optužuju najbliže Trampove saradnike za korupciju - rekao je Vučić novinarima u Beogradu.

Kako je Kurir već pisao, zbog blokaderske hajke na projekat "Generalštab" naša zemlja je izgubila ne samo investiciju vrednu 750 miliona evra, već je i drugim stranim investitorima poslata loša poruka da Srbija potencijalno više nije sigurna investiciona luka, što je imidž koji je naša zemlja mukotrpno izgradila tokom prethodnih godina kada je postala mesto oko kojeg su se utkivale najveće svetske kompanije.

Da stvar bude gora, ukupna šteta koju su blokaderi iznosi, prema rečima predsednika države Aleksandra Vučića, više od milijardu i po evra, a za taj novac je moglo da se izgradi 375 škola ili 500 vrtića ili 12 dečijih klinika tipa Tiršova 2 ili da se renovira 27 porodilišta, izgradi 10 stadiona po najvišim standardima UEFA, ali i da se otvore nova radna mesta i povećaju plate i penzije.