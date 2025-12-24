Slušaj vest

Rusija je pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija otvorila pitanje humanitarnog tretmana generala Ratka Mladića, uz zahtev da se on ili preda Srbiji na dalje izdržavanje kazne ili prevremeno oslobodi zbog izuzetno teškog zdravstvenog stanja.

Na ovu temu je u jutarnjem programu Kurir televizije govorio Darko Mladić.

- Pored ruske delegacije i naša delegacija je imala isti zahtev, iz istih razloga, skrenuli su pažnju na ozbiljno zdravstveno stanje. Spisak tegoba je jako veliki i one se samo komplikuju time što je on već godinu i po dana vezan za krevet. Nisu uspeli da ga rehabilituju i postave na noge nazad od arila 2024. godine nakon što je pao u komu. On ima problema sa srcem, bubrezima, moždanim udarima i šećerom, sve komplikacije koje su vezane za to. Ja ne znam da li bi neko zdrav da legne u krevet na godinu i po dana bio i dalje živ, a ne čovek od 83 godine.

"Ne može da bude u tim uslovima"

On dodaje da je izvršeno 4 skeniranja za ovih 11 godina:

- Prvo nismo ni dobijali rezultate. Nismo dobili obrazloženje zašto mu sada ne rade skeniranje. Usmeno je našem doktoru u razgovoru sa lekarom koji je tamo bio dežuran, dobila je odgovor šta će njemu to. Ležaran i neprofesionalan stav, kao zašto da se muče oko njega? Dublji razlog je i to što kada bi sada uradili skener videlo bi se do kojih su razmera oštećenja na njegovom mozgu napredovala i svakome bi bilo jasno da taj čovek već dugo ne može da bude u tim uslovima.

Mladić ističe i da veruje da neko vrši pritisak na medicinsko osoblje u Hagu da politički daje izveštaje umesto da se profesionalno ponašaju i gledaju pacijente kao pacijente.

- Iza svega mislim da stoji politički zadatak, a ne zadatak svakog lekara da brinu o svakom pacijentu bez obzira na boju kože ili političko opredeljenje.

"Ovo je prikriveno izvršenje smrtne kazne"

On dalje objašnjava da je puštanje zatvorenika par dana pred smrt od strane Haga prikriveno izvršenje smrtne kazne.

- Kao neko ko je sve vreme bio tamo ja se čudim kako je on uopšte živ. Ta njihova politika da puštaju ljude da umru u svojim matičnim zemljama a ne kod njih je dublji problem nego politički aspekt. U slučaju generala Pavkovića vidimo da je sudija vodila računa vrlo detaljno da se uveri da će on vrlo brzo umreti nakon što ga ona pusti, da ne bi ne daj Bože bio živ u Srbiji. Da ga je pustila godinu dana ranije i da je on bio u uslovima koji su mogući u Srbiji, a nisu mogući ni u jednom zatvorskom tretmanu ni da postoji najbolja volja, sigurna sam da bi general Pavković sada bio živ i među nama - kaže Mladić.

Mladić ističe i da je Hag već puštao zatvorenike sa daleko manje ozbiljnim simptomima na lečenje:

Nije samo pitanje skidanja odgovornosti sa njih, oni na ovaj način izvršavaju smrtnu kaznu nad tim ljudima jer im onemogućavaju adekvatno lečenje. Kada je zatvorenik u nekoj situaciji gde je ugrožen život, mislim da je to granica kada treba da se omogući adekvatan tretman bez obzira na ostale aspekte. Tribunal je već puštao ljude na slobodu, koji nisu bili Srbi, sa daleko manjim simptomima na lečenje u matičnoj državi. Neki su umrli, neki su i dalje živi boreći se za život. Ovakva politika je za mene prikriveno izvršavanje smrtne kazne - kaže Mladić.

