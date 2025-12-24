



Šef države Aleksandar Vučić rekao je danas odgovarajući na pitanja novinara o istraživanju javnog mnjenja, da on nikada nije zadovoljan.

- Meni istraživanje služi i ne ljutite se, da iz toga naučite i vidite mnoge svoje zablude, posebno kada radite fokus grupe ili krizne grupe. Ja sam siguran da ljudi dobro znaju kakve su pruge, kakvi su putevi, koliko smo uložili, šta smo uradili... Kada vidite koliki broj ljudi to ne zna, onda se zaprepastite kako je to moguće jer vi živite taj život. Ali iz toga naučite. Hiljadu stvari naučim. Svako od nas ima razloga da bude nezadovoljan, ja malo manje nego svi drugi. Blokaderi plašim se da imaju mnogo razloga za nezadovoljstvo, ali im ja želim da nastave tako uspešno da rade i da nam dodatno pomognu do novembra - decembra iduće godine - kazao je Vučić.