DA LI ĆE IZBORI 2026. BITI NAJVAŽNIJI U NOVIJOJ SRPSKOJ ISTORIJI? Izlazak na birališta koji će opredeliti sudbinu zemlje
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je u ponedeljak nakon otvaranja nove sportske hale u Putinicma kod Rume, da će pred kraj sledeće godine biti održani izbori koji će opredeliti sudbinu Srbije!
Vučić je tom prilikom pozvao građane da odluke o tome za koga će glasati "donose hladne glave" i na osnovu onoga što je urađeno i šta im za budućnost nudi.
- Molim vas za jednu stvar, dragi prijatelji: da odluku donosite potpuno hladne glave i racionalno. Da sagledate šta je urađeno, da sagledate planove, programe i ljude koji su u stanju da nešto sprovedu u delo ili nisu u stanju. I razgovarajte sa svojim komšijama, sa svojim prijateljima i neka ljudi to ocenjuju i procenjuju. Da ne donose odluke na osnovu laži - rekao je predsednik Vučić i još jednom zamolio građane da "ne donose odluke na osnovu onoga što čitaju u pojedinim medijima, već da sude po delima".
Politički filozof Dragoljub Kojčić komentrišući da li će izbori 2026. godine zaista biti jedni od najvažnijih u novijoj istoriji Srbije, upoređuje političku istoriju jednog društva sa levkom i pojašnjava:
- Sve suprotnosti i napetosti poput tečnosti vrte se i kruže po obodu levka, a onda dođe sužavanje svih razlika u onaj njegov donji i najuži deo. Za naše društvo iduća godina i narednih izbori veoma su važni, pa i presudni zato što će građani imati priliku da na demokartski način iskažu koja politička vertikala ih vodi napred. Protekla godina je izbacila na površinu jedan negativan, destruktivan, pa i suicidan pogled na svet kod jednog dela građanstva. Mislili smo da se nikad neće dogoditi politička ekspolozija, ma koliko neznatna bila, autošofinizma, nedemokratskog preziranja svakaog ko drugačije misli, posezanja za brutalnim nasiljem, blokadama, paljenjem živih ljudi, pucanje i napadi u Pionirskom parku, ali još manje smo mogli da verujemo da će jedan deo srpske univerzitetske omladine da besomučno ruši akadmeske institucije koje se, ugred budi rečeno, u Evropi nazivaju "alma mater" ili majka hraniteljica - sumira političko-društvena dešavanja u godini za nama Kojčič i dodaje:
Šef države Aleksandar Vučić rekao je danas odgovarajući na pitanja novinara o istraživanju javnog mnjenja, da on nikada nije zadovoljan.
- Meni istraživanje služi i ne ljutite se, da iz toga naučite i vidite mnoge svoje zablude, posebno kada radite fokus grupe ili krizne grupe. Ja sam siguran da ljudi dobro znaju kakve su pruge, kakvi su putevi, koliko smo uložili, šta smo uradili... Kada vidite koliki broj ljudi to ne zna, onda se zaprepastite kako je to moguće jer vi živite taj život. Ali iz toga naučite. Hiljadu stvari naučim. Svako od nas ima razloga da bude nezadovoljan, ja malo manje nego svi drugi. Blokaderi plašim se da imaju mnogo razloga za nezadovoljstvo, ali im ja želim da nastave tako uspešno da rade i da nam dodatno pomognu do novembra - decembra iduće godine - kazao je Vučić.
- Ta politika nije pružila nijednu ideju za bolje sutra, ali je forimirala piramidu mržnje na čijem vrhu je predmet njihovih bolesnih emocija bio predsednik države Vučić. Nešto ispod njega, u nedostatku zajedničkih programskih ideja, počeli su da mrze sami sebe kao konkurente za liderstvo. U najširem delu, odnosno u osnovi te piramide - mrze sopstvenu zemlju i narod koji je demaskirao njihovu prazninu. Sve, ali sve što je loše za ovu zemlju, uključujući zaustavljanje ekonomskog razvoja i najagresivijnije separatizme, tokom blokaderskih performansa izmilelo je na videlo dana. Ali ono što je apsolutno pogubno i za celu zemlju i za protestante je što su formirali nepreglednu mrežu laži u kojima obmanjuju i javnost, i sebe same kako je zlo dobro za Srbiju. Najbolji način da se stvari pokažu kakvim jesu i da se društvo vrati u celini u normalan poredak - jesu izbori. Ogromna većina građana Srbije, normalnih i konstruktivnih ljudi će tada imati prilike da pokažu kakvu budućnost žele za sebe i svoju decu i da naprave jedan racionalan izbor.
