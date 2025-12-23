Slušaj vest

Po tradicionalnom i dobro oprobanom receptu iz Splita nam ponovo dolazi snimak koji ni manje ni više šalje poruku "ljubavi i tolerancije" prema Srbiji.

Naime, zdušna podrška blokadera u transu peva pesmu Marka Perkovića Tompsona, u kojoj se poziva na nasilje nad Srbima.

Blokaderi slave uz Tompsona Izvor: Kurir

Prosto gledano, ovaj snimak iz Hrvatske samo je još jedan u nizu pokazatelja kako se gleda na srpsko stanovništvo.

Nikakav to izraz kulture nije, već opasan podsetnik da ekstremizam, govor mržnje i veličanje nasilja i dalje nalaze prostor u delu Hrvatske javnosti, što samo dodatno produbljuje podele i destabilizuju odnosa u regionu.

