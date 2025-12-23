Slušaj vest

Boris Majlat, kandidat Vrhovne tužiteljke Zagorke Dolovac za izbornog člana Visokog saveta tužilaštva (VST) iz redova viših javnih tužilaštava, dobio je tri glasa više od drugog kandidata - Nikole Uskokovića na izborima koji su danas održani, saznaje nezvanično Kurir.

Prema prvim nezvaničnim rezultatima tužilačkih izbora, Majlat je pobedio zahvaljujući najvećem broju glasova koje je dobio u Vojvodini, odnosno na glasačkom mestu u Apelacionom tužilaštvu u Novom Sadu u kom je dobio 38 glasova, dok je drugi kandidat Nikola Uskoković dobio 10. Na preostala tri izborna mesta, u Kragujevcu, Nišu i Beogradu Uskoković je odneo pobedu.

Izvori Kurira iz vrha srpskog pravosuđa napominju da je jasno da je Boris Majlat odneo pobedu zahvaljući glasovima u Vojvodini i inžinjeringu Zagorke Dolovac u ovoj srpskoj pokrajini, uprkos tome što je izgubio u ostalim delovima Srbije.

Boris Majlat Foto: YouTube/Printscreen

- U Novm Sadu Majlat je dobio 38, a Uskoković 10 glasova, u Nišu je Uskoković imao 27, a Majlat 8 glasova, u Beogradu Uskoković 45, a Majlat 42 glasa, dok je u Kragujevcu Uskoković ima 23, a Majlat 21 glas - prvi su nezvanični rezultati, prema rečima sagovornika Kurira koji napominje da je Dolovac najveći broj "sigurnih glasova" obezbedila upravo u Vojvodini time što je tamo značajno uvećala broj postupajućih tužilaca.

Na izborima za pet članova Visokog saveta tužilaštva iz reda javnih tužilaca, koji su danas održani u javnim tužilaštvima svih nivoa u celoj Srbiji, prema nezvaničnim podacima, pravo glasa imalo je ukupno 762 tužioca. Oni su danas glasali za dva predstavnika osnovnih javnih tužilaštava, jednog predstavnika viših javnih tužilaštava, jednog predstavnika apelacionih tužilaštava, Javnog tužilaštva za organizovani kriminal i Javnog tužilaštva za ratne zločine i jednog predstavnika Vrhovnog javnog tužilaštva.

Najviše birača je na nivou osnovnih 448 i viših javnih tužilaštava 233. Na nivou apelacionih i specijalizovanih tužilaštava pravo glasa ima 68 javnih tužilaca i 13 iz vrhovnog javnog tužilaštva. Kandidaturu ispred Vrhovnog javnog tužilaštva podnela je samo Jasmina Stanković. Na nivou apelacionih tužilaštava, JTOK i JTRZ kandidati su Radmila Jovanović i Zoran Vučelja.

Za predstavnike osnovnih javnih tužilaštava ponovo su se kandidovali članovi VST Boris Pavlović i Predrag Milovanović, kao i Jovana Komnenović i Nikola Stojanović. Pored pet izbornih tužilaca član VST je po funkciji i vrhovni javni tužilac.

Po funkciji član VST je i ministar pravde, dok ostala četiri člana iz reda istaknutih pravnika bira Narodna skupština.