Slušaj vest

"Država je izabrača da ulaže ogroman novac u zdravstvo. Više od 20 posto budžeta ili 25 posto budžeta, bukvalno ulažemo u zdravlje ljudi", rekao je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić. 

- Mi smo u poslednjih nekoliko godina obnovili ukupno 150 objekata i izgradili potpuno novih.

- Nastavićemo da povećavamo plate zdravstvenim radnicima i da ulažemo u zdravstvo - istakao je predsednik. 

Ne propustitePolitika"NASTAVIĆEMO DA POVEĆAVAMO PLATE ZDRAVSTVENIM RADNICIMA I DA ULAŽEMO U ZDRAVSTVO" Vučić: U poslednjih nekoliko godina obnovili smo ukupno 150 objekata
Screenshot 2025-12-23 163609.jpg
InfoBizVučić o pregovorima Gasproma i MOL-a: Mađari su naši prijatelji, ali rešenje mora da bude do 15. januara
Aleksandar Vučić
Politika"MONSTRUOZNI I NECIVILIZOVANI POZIVI NA UBISTVO VUČIĆA" Selaković osudio jezive pretnje: Svojstveno blokaderima i Šolakovskim 'slobodnim-demokratskim' medijima
Nikola Selakovic (5).JPG
PolitikaSAMO DA SE REŠENJE NAĐE DO 15. JANUARA Vučić: Imamo informacije da predstavnici Gasproma razgovaraju o prodaji udela u NIS-u i sa MOL-om
Aleksandar Vučić (2).jpeg