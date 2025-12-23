Politika
"NASTAVIĆEMO DA POVEĆAVAMO PLATE ZDRAVSTVENIM RADNICIMA I DA ULAŽEMO U ZDRAVSTVO" Vučić: U poslednjih nekoliko godina obnovili smo ukupno 150 objekata
Slušaj vest
"Država je izabrača da ulaže ogroman novac u zdravstvo. Više od 20 posto budžeta ili 25 posto budžeta, bukvalno ulažemo u zdravlje ljudi", rekao je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
- Mi smo u poslednjih nekoliko godina obnovili ukupno 150 objekata i izgradili potpuno novih.
- Nastavićemo da povećavamo plate zdravstvenim radnicima i da ulažemo u zdravstvo - istakao je predsednik.
Reaguj
41