Radivoje Jovović i Marija Vasić, dosadašnji članovi rukovodstva Pokreta slobodnih građana (PSG) i Pokrajinskog odbora te stranke podneli su ostavke na sve funkcije! Kako su naveli u saopštenju dostavljenom javnosti, odluka je donošena tokom dužeg vremenskog perioda i sada je postala konačna.

„Naše delovanje i delovanje rukovodstva PSG razlikuju se do te mere da ih ne možemo voditi unutar iste organizacije. Verujemo da nam je cilj isti – oslobođenje Srbije od ovog režima – ali smatramo da ćemo toj borbi najbolje doprineti ako je vodimo odvojeno“, istakli su.

U saopštenju oštro kritikuju učešće opozicije u radu parlamenta, ocenjujući ga kao „fingiranje normalnosti“, uz poruku da je njihovo mesto „rame uz rame sa građanima na ulicama“.

Oglasio se i PSG koji je u saopštenju naveo da je došlo do "razilaženja u ideološkim pristupima i načinu delovanja".

"Zahvaljujemo se Radivoju na radu, energiji i posvećenosti koju je u prethodnom periodu uložio u izgradnju naše organizacije i jačanje njenog prisustva u Novom Sadu. Njegov doprinos ostaje vrednovan i cenjen", piše u objavi stranke.

Podsećamo, Marija Vasić bila je jedna od uhapšenih blokadera nakon otkrivanja tajnog sastanka u prostorijama PSG u Novom Sadu na kojem su planirali državni udar i upad u RTS tokom protesta 15. marta u Beogradu. Iz pritvira je puštena dva meseca kasnije, u maju. Marija Vasić bivša je supruga politčara Nenada Čanka.