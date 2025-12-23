Politika
VUČIĆ OBJAVIO SNIMAK, OVAKO IZGLEDA NAJŠIRI AUTO-PUT U SRBIJI Sutra svečano otvaranje deonice Moravskog koridora, predsednik poručio: Gradimo i povezujemo ljude
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće sutra ceremoniji otvaranja deonice na auto-putu E-761 (Moravski koridor) petlja "Vrnjačka banja" — petlja "Vrba".
Povodom ceremonije, predsednik se oglasio na svom Instagram nalogu.
- Gradimo Srbiju! Povezujemo ljude! Sutra otvaramo još 14 km najšireg autoputa u Srbiji. Spajamo Vrnjačku Banju sa Kraljevom - istakao je Vučić.
Uz veličanstveni snimak koridora predsednik se zahvalio građanima na podršci!
