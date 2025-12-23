Slušaj vest

Ambasador Republike Srbije u Švajcarskoj Ivan Trifunović odgovorio je Borku Stefanoviću, zameniku lidera Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa, koji je ambasadore Srbije nazvao pogrdnim imenima, između ostalog i kriminalcima, dodajući da "često ni jezik ne znaju", kao i da su većina "bez potrebnih kvalifikacija" za posao koji obavljaju.

Kako je rekao dr Trifunović, ne učestvuje u javnim debatama, ali pošto ga je Stefanović prozvao javno, a deo toga je preneo i N1, odlučio je da odgovori.

- Gospodin Stefanović je kao član Spoljnopolitičkog odbora Narodne skupštine, tokom procesa moje potvrde, imao priliku da mi postavi pitanja o planu rada, ali se nije ni pojavio, čime nije ispunio obaveze prema građanima Srbije. Drugo, Stefanović me je povezao sa "kadrovima bez potrebnih kvalifikacija koji često ni jezik ne znaju, neretko imaju i kriminalni dosije". Moj CV je javno dostupan: doktorirao sam na UCLA, stekao MBA na Wharton School, tečno govorim engleski i nemački, jasno su navedene pozicije koje sam obavljao u različitim kompanijama — i, naravno, nemam nikakav kriminalni dosije - napomenuo je na početku Trifunović i dodao:

- Treće, nisam član nijedne stranke. Četvrto, to mogu potvrditi i brojne organizacije naše dijaspore u Švajcarskoj — preko 50 njih koje su se nedavno okupile u Ambasadi u Bernu — kao i sagovornici u Ministarstvu spoljnih poslova Švajcarske, dvadesetak članova švajcarskog parlamenta i mnogi drugi: dosledno naglašavam da sam ambasador svih građana Republike Srbije, bez obzira na versku, političku ili bilo koju drugu pripadnost. Na skup organizacija dijaspore bili su pozvani svi, uključujući i sve nama poznate studentske organizacije. Peto, upućujem sve da pogledaju objave Ambasade Srbije u Švajcarskoj, kako bi se uverili koliko je urađeno u poslednjih šest meseci od mog stupanja na dužnost. Napadi gospodina Stefanovića nisu napad samo na mene, već i na ceo tim Ambasade koji požrtvovano radi i na koji sam ponosan.

Foto: MILOS MISKOV/BETAPHOTO

Kako je istakao, dovoljno je spomenuti susret Stefanovića sa albanskim lobistvom i već osuđenim kriminalcem, da bi se stvari stavile u pravu perspektivu.

- Najzad, neću se preterano upuštati u politiku, ali put polarizacije i ad hominem napada na sve što se radi, a nije na liniji podrške određenoj političkoj opciji, ne donosi korist nikome — naprotiv, dugoročno nanosi štetu Srbiji, ma ko bio na vlasti. Dovoljno je pomenuti prijateljski susret Stefanovića sa albanskim lobistom i danas već osuđenim kriminalcem, bivšim američkim senatorom Menendezom. A ono što sam privatno čuo o Stefanoviću i njegovoj partiji od ambasadora vodećih zapadnih zemalja neću iznositi u javnost, ali ću rado preneti gospodinu Stefanoviću da može da se pogleda u ogledalo i ponešto nauči - završio je.