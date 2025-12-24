Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće danas od 11 časova ceremoniji otvaranja deonice na auto-putu E-761 (Moravski koridor) petlja "Vrnjačka banja" — petlja "Vrba".

Povodom ceremonije, predsednik se oglasio na svom Instagram nalogu.

- Gradimo Srbiju! Povezujemo ljude! Sutra otvaramo još 14 km najšireg autoputa u Srbiji. Spajamo Vrnjačku Banju sa Kraljevom - istakao je Vučić juče.

Uz veličanstveni snimak koridora predsednik se zahvalio građanima na podršci!

