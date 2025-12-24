- Kada nam je bilo teško, nismo dobili podršku ni od drugih velikih sila, ni na istoku ni u EU. Bilo ko od njih je mogao u tim trenucima da kaže "mi smo tu sa vama, mi smo tu za vas". Niko od njih to nije učinio, svako je imao neke svoje razloge za pritisak, očekujući još više od Srbije, tražeći mnogo, ne dajući ništa. Dobro smo razumeli tu poruku i mislim da je to važno, znajući da ne možemo sami u svetu, zato i jesmo na evropskom putu. Ovo nam je za nauk da moramo sami da gradimo svoju snagu, da brinemo sami o sebi, ni o kome drugom i da po tom pitanju budemo veoma sebični. Da se trudimo da uradimo što je moguće više za svoj narod i građane, a da ne razmišljamo, hoće li neko drugi biti nama zadovoljan ili ne - jasan je Vučić.