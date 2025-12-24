Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da se u našem regionu mnoge stvari događaju kada je reč o naoružavanju i pravljenju vojnih saveza, pri čemu se, kako je naveo, države akteri prave da se ništa nije dogodilo.

"Iznenada dobijate sastanke Prištine, Tirane i Zagreba, koje svi otprilike nipodaštavaju i kažu 'a gde će oni nas da napadnu'. Zašto? A što su održali te sastanke? A što su potpisali ugovor o saradnji i pravljenju ne samo saradnje, već o vojnom savezu? Zbog čega? Zbog sira i vojne muzike? Nisu. Zbog čega su širili te vojne sporazume sa Slovenijom, zbog čega su pokušavali tako naporno da uvedu i Bugarsku u te procese? Sasvim izvesno je da to nisu radili zbog priče za novine. Naprotiv. I kada sam razgovarao sa generalnim sekretarom NATO-a i kada sam razgovarao sa ljudima u EU, svi su slegali ramenima", rekao je Vučić i ukazao da se posledice toga danas vide - od onoga da će biti poštovana Povelja Ujedinjenih nacija i Rezolucija 1244 do toga da Amerikanci nedvosmisleno i otvoreno naoružavaju Albance na Kosovu i Metohiji, kao i Turska.

"Moje pitanje je a protiv koga je to usmereno, od koga da se zaštitite?"

Vučić je dodao da više nikakav problem nisu brze isporuke haubica 105 mm i svega drugog, sa samo jednim jedinim ciljem a to je direktno ugrožavanje Srbije i njenog teritorijalnog integriteta i, naravno, napada na civilno stanovništvo i vojno-policijske strukture Srbije.

- Drugi cilj ne postoji. Zbog čega postoji toliko naoružavanje Republike Hrvatske? Jedna konstantna, permanentna kampanja protiv Republike Srbije i protiv srpskog naroda i svih predstavnika Srbije?, upitao je Vučić i dodao da su svi u okruženju ili u NATO ili na NATO putu, kao što je Bosna i Hercegovina.

- Moje pitanje je a protiv koga je to usmereno, od koga da se zaštitite? Valjda je NATO dovoljno jak da uvek i u svakom trenutku savlada neku malenu Srbiju. Teško da bi se Srbija usudila, a i pri tome znaju da to nije naša politika da bilo koga napadnemo u regionu? Zbog čega stotine novih točkaša, 18 novih cezara, avioni, protivazduhovplovno oruđe i sve drugo? Zbog Austrije, koja je vojna neutralna, samo na papiru, naravno, to je jasno svima. Neće biti. Biće da je zbog Srbije, rekao je predsednik.

Vučić je naveo da se zbog zaštite istočnog krila u eventualnom sukobu sa Ruskom Federacijom gomilaju trupe u našem okruženju.

- Naš je posao i svih koji se bave politikom da sačuvamo mir i da dobro razumemo šta nam rade, ali da na to reagujemo mirno, smireno i trpeljivo, naglasio je Vučić.

Dodao je da Srbija, sve dok snaži svoje kapacitete i dok njena ekonomija ide jednakom brzinom ili raste brže nego njihove ekonomije, ne može da bude ugrožena.

- Zato je važno da svuda razgovorom, dijalogom pokušavamo da rešavamo probleme. Neće biti jednostavno, ali ćemo morati da sačuvamo mir jer smo generacije ljudi u našoj zemlji gubili od početka prošlog veka do kraja prošlog veka. Vreme je da imamo jedan vek mira, jedan vek stabilnosti i sigurnosti za naše građane. To nam je prvi cilj - očuvanje mira i stabilnosti", istakao je predsednik Vučić.

Aleksandar Vučić na Ambasadorskoj konferenciji Izvor: Kurir/Petar Aleksić