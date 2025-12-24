VUČIĆ ALIJEVU ČESTITAO ROĐENDAN! Predsednik Srbije razgovarao s predsednikom Azerbejdžana: Razmotrili smo aktuelna globalna i pitanja od zajedničkog interesa
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsednikom Republike Azerbejdžan Ilhamom Alijevim.
"Dobar i sadržajan telefonski razgovor sa predsednikom Ilhamom Alijevim, tokom koga sam mu, pre svega, čestitao rođendan i zahvalio na ličnoj posvećnosti prijateljstvu sa našom zemljom.
Razmotrili smo aktuelna globalna i pitanja od zajedničkog interesa, sa posebnim osvrtom na energetsku saradnju, stabilnost i dalje unapređenje strateškog partnerstva između Srbije i Azerbejdžana.
Ponovio sam da Srbija izuzetno ceni prijateljske odnose sa Azerbejdžanom, koji su zasnovani na međusobnom poštovanju, poverenju i konkretnim rezultatima i uputio poziv predsedniku Alijevu da poseti Srbiju", naveo je Vučić na Instagramu posle razgovora.