Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsednikom Republike Azerbejdžan Ilhamom Alijevim.

"Dobar i sadržajan telefonski razgovor sa predsednikom Ilhamom Alijevim, tokom koga sam mu, pre svega, čestitao rođendan i zahvalio na ličnoj posvećnosti prijateljstvu sa našom zemljom.

Razmotrili smo aktuelna globalna i pitanja od zajedničkog interesa, sa posebnim osvrtom na energetsku saradnju, stabilnost i dalje unapređenje strateškog partnerstva između Srbije i Azerbejdžana.