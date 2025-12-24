Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je danas na otvaranju Ambasadorske konferencije u Beogradu da će prioritet u radu ministarstva u 2026. godini biti jačanje kadrovskih kapaciteta i potencijala i istakao da zato narednu godinu MSP počinje sa pozivom "Budi srpski diplomata".

- U ovom trenutku imamo 103 diplomatsko-konzularna predstavništva širom sveta, kako ambasada, tako i misija pri međunarodnim organizacijama, konzularnih kancelarija. Čak sa konzularnim kancelarijama taj broj je nešto veći, mislim da je to 111 sa konzularnim kancelarijama. I imajući u vidu ovoliki broj i ovoliki stepen prioriteta koji stoje pred nama, mi moramo da ojačamo naše kadrovske potencijale osetno i značajno - poručio je Đurić okupljenim srpskim diplomatama.

Dodao je da dugi niz godina nije u većem obimu bilo prijema mladih i novih kadrova.

- Zbog toga sam ponosan što 2026. godinu započinjemo sa velikim javnim pozivom "Budi srpski diplomata", čiji je glavni cilj da na meritokratskim osnovama privučemo kvalitetne ljude različitih profila, različitih profesionalnih i ličnih pozadina, koji će ojačati našu diplomatsku službu, ali ojačati i tehničke službe ministarstva. Kako samog ministarstva, tako i diplomatsko-konzularnih predstavništava. I svi znamo koliko nam treba i novih kvalitetnih mladih diplomata, ali i koliko nam treba i vezista, tehničkih sekretara, različitih ljudi sa novim veštinama koje nalaže vreme u kome živimo i u kome se nalazimo - rekao je Đurić.

On je podsetio na reči Hane Arent da su pojedinci ti koji oblikuju istoriju onda kada delaju i poručio diplomatama da je njihov posao i zadatak da u ovom kompleksnom vremenu budu oni koji će biti nosioci inicijativa i aktivnosti.

- Svako od nas nalazi se na svojoj poziciji zbog toga što postoji uverenje i poverenje da smo kadri da samostalno iniciramo procese, da ih zatim kontrolišemo, nadziremo, sprovedemo i izvedemo do kraja - rekao je Đurić.

Istakao je da dodatnu pažnju u 2026. godini treba posvetiti javnoj diplomatiji, dodajući da se danas borba za srpske nacionalne interese u velikoj meri odvija u javnoj i u virtuelnoj sferi.

- Tu svi moramo da ponesemo deo odgovornosti. Naravno, borbu predvode predsednik, vlada, ministri, ali i šefovi diplomatsko-konzularnih predstavništava imaju svoj značajan udeo u odgovornosti da u zemljama prijema na jasan, koncizan, ubedljiv i artikulisan način predstave ono što su državne pozicije Srbije - rekao je Đurić.

Dodao je da ne treba da bude bilo kakvog zazora u jasnom istupanju kad je reč o nacionalnim prioritetima države.

- Ako je naša državna politika, a jeste, borba za to da Kosovo i Metohija ostane u sastavu Republike Srbije, da bude zaštićen i unapređen položaj srpskog naroda i drugih etničkih zajednica koje su ugrožene na Kosovu i Metohiji, onda to treba da bude vešto, ali kao prioritet predstavljeno i najširoj javnosti u zemljama prijema, bez obzira da li su one priznavači ili ne priznavači. Podrazumeva se da iza toga mora da stoji i dubinski terenski rad na upoznavanju političke klase, predstavnika institucija i različitih zvaničnika o konkretnim elementima situacije na terenu - rekao je Đurić.

On je pozvao sve srpske diplomate u inostranstvu da daju svoj doprinos radu novouspostavljenog Centra za analitiku i instruktažu Ministarstva spoljnih poslova.