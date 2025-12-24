Slušaj vest

Marinika Tepić, najbliža saradnica Dragana Đilasa u Stranci slobode i pravde, kaže da se izborni dan, kada budu parlamentarni izbori, neće završiti!

Ona je na gostovanju u emisiji na blokaderskoj N1 između redova priznala da bi bokdaeri pravili haos na ulicama?!

- Pa ja verujem da će sledeća godina biti sudbinska, kao što verujem na osnovnu nekog iskustva da se ti izbori neće završiti, da se taj izborni dan neće završiti... Govori mi da to neće biti ne lako, nego kažem da se dan neće završiti - započela je Marinika svoje izlaganje.

Potom je iznela neosnovane optužbe o tome kako SNS krade izbore i pominjala lokalne izbore prošlog meseca očigledno smetnuvši sa uma da je njena Stranka slobde i pravde zajedno sa Buntom osvojila 1,4 odsto glasova u Mionici.

- Po meni, prvo niko ne može da prizna izbore koji se unapred kradu, to smo dokazali i dokazujemo, to su svi izbori pokazali i na lokalnim nivoima... Vučićeva klika neće odustati od toga da krade izbore i da projektuje svoje rezultate, Vučić neće priznati poraz i mi ćemo imati potpuno otvorenu situaciju, ne znam da li će se glasanje završiti. To će biti momenat kada će morati da se aktivira međunarodna zajednica - kaže Marinika.

Podsetimo, vanredni parlamentarni izbori naprasno su u aprilu postali tema za blokadere, prvo za pojedine grupacije među studentima, a odmah potom i za neke u opozicionim redovima.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić rekao je preksinoć u Rumi da će izbori biti pred kraj godine i da se radi o najvažnijim izborima koji će opredeliti sudbinu Srbije.