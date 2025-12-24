Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, na otvaranju deonice auto-puta od petlje "Vrnjačka Banja" do petlje "Vrba" u dužini oko 14 kilometara, da će još 29 kilometara od Čačka do Kraljeva biti otvoreno u maju, a da će ceo Moravski koridor biti gotov do septembra 2026. godine.

- Nama ostaje, kada budemo otvorili u maju, junu, Čačak - Kraljevo, odnosno Preljina i Adrani, ostaje još ovih 12 kilometara od Adrana do Vrbe, da se ovo poveže oko Kraljeva i to će biti gotovo do septembra - rekao je Vučić dok mu je direktor Koridora Srbije Aleksandar Antić predstavljao aktuelne radove na mapi u Novom Selu kod Vrnjačke Banje.

Vučić je dodao da je od ukupno 112 kilometara ostalo još 29 kilometara od Čačka do Kraljeva.

- To ćemo u maju da otvorimo, što je strašno važno za celu zapadnu i jugozapadnu Srbiju. I onda nam ostaje još dva meseca da završimo ovo dokle ćemo danas da dođemo, to je Kraljevo-jug, predgrađe Kraljeva, dakle Petlja-Vrba, od Vrbe do Adrana i onda smo završili sve - rekao je Vučić novinarima.

Deonica auto-puta (E-761) Pojate-Preljina od Vrnjačke Banje do petlje Vrba u dužini oko 14 kilometara (13,78 km), svečano se danas otvara danas, što će činiti ukupno 72 km novog auto-puta.

Trasa Moravskog koridora dugačka je ukupno 112,4 km i povezuje Pojate i Preljinu, odnosno Rasinski, Raški i Moravički okrug.