Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut primio je danas u oproštajnu posetu ambasadora Japana u Republici Srbiji Akiru Imamuru.

Predsednik Vlade prof. dr Đuro Macut izrazio je zahvalnost ambasadoru Imamuri na ličnom angažovanju i doprinosu unapređenju sveukupnih odnosa Srbije i Japana, ističući da su bilateralni odnosi u proteklom periodu dodatno ojačani, posebno u oblastima ekonomske saradnje, infrastrukturnih projekata, obrazovanja i kulturne razmene.

Đuro Macut Akira Imamura
Foto: SLOBODAN MILJEVIC/SLOBODAN MILJEVIC

Ambasador Imamura zahvalio je na podršci i saradnji tokom svog mandata, naglasivši da Japan ostaje pouzdan partner Srbiji i da postoji obostrana posvećenost daljem produbljivanju prijateljskih odnosa i saradnje u budućnosti.

Sagovornici su se saglasili da odnose Srbije i Japana karakterišu međusobno poštovanje, poverenje i zajednički interes za stabilnost i razvoj, uz uverenje da će se uspešna saradnja nastaviti i u narednom periodu.

Đuro Macut
rektor.jpg
2.jpg
Đuro Macut Vladan Đokć