"BILATERALNI ODNOSI U PROTEKLOM PERIODU DODATNO OJAČANI": Macut primio u oproštajnu posetu ambasadora Japana
Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut primio je danas u oproštajnu posetu ambasadora Japana u Republici Srbiji Akiru Imamuru.
Predsednik Vlade prof. dr Đuro Macut izrazio je zahvalnost ambasadoru Imamuri na ličnom angažovanju i doprinosu unapređenju sveukupnih odnosa Srbije i Japana, ističući da su bilateralni odnosi u proteklom periodu dodatno ojačani, posebno u oblastima ekonomske saradnje, infrastrukturnih projekata, obrazovanja i kulturne razmene.
Ambasador Imamura zahvalio je na podršci i saradnji tokom svog mandata, naglasivši da Japan ostaje pouzdan partner Srbiji i da postoji obostrana posvećenost daljem produbljivanju prijateljskih odnosa i saradnje u budućnosti.
Sagovornici su se saglasili da odnose Srbije i Japana karakterišu međusobno poštovanje, poverenje i zajednički interes za stabilnost i razvoj, uz uverenje da će se uspešna saradnja nastaviti i u narednom periodu.