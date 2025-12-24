Slušaj vest

Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut primio je danas u oproštajnu posetu ambasadora Japana u Republici Srbiji Akiru Imamuru.

Predsednik Vlade prof. dr Đuro Macut izrazio je zahvalnost ambasadoru Imamuri na ličnom angažovanju i doprinosu unapređenju sveukupnih odnosa Srbije i Japana, ističući da su bilateralni odnosi u proteklom periodu dodatno ojačani, posebno u oblastima ekonomske saradnje, infrastrukturnih projekata, obrazovanja i kulturne razmene.

Foto: SLOBODAN MILJEVIC/SLOBODAN MILJEVIC

Ambasador Imamura zahvalio je na podršci i saradnji tokom svog mandata, naglasivši da Japan ostaje pouzdan partner Srbiji i da postoji obostrana posvećenost daljem produbljivanju prijateljskih odnosa i saradnje u budućnosti.