Od 1945. do 2012. godine, u Srbiji je izgrađeno ukupno 596 kilometara auto-puteva.

Međutim, samo od 2013. godine, kada je na vlast došao Aleksandar Vučić sa Srpskom naprednom strankom, izgrađeno 623 kilometara, uključujući i Moravski koridor, čiju je deonicu na auto-putu E-761 petlja "Vrnjačka banja" - petlja "Vrba" predsednik otvorio danas.

Takođe, mora se dodati da je u izgradnji još 394 kilometara, a u planu dodatnih 936!

Foto: Kurir

- U poslednjih 13 godina urađeno više autoputeva nego u prethoodnih 67 godina i time se Srbija može ponositi - poručio je letos Vučić iz Predsedništva Srbije.

Povodom današnje ceremonije, predsednik se sinoć oglasio na svom Instagram nalogu.

- Gradimo Srbiju! Povezujemo ljude! Sutra otvaramo još 14 kilometara najšireg autoputa u Srbiji. Spajamo Vrnjačku Banju sa Kraljevom - istakao je Vučić.

Uz veličanstveni snimak koridora predsednik se zahvalio građanima na podršci.