Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić otvorio je danas deonicu na auto-putu E-761 (Moravski koridor) petlja "Vrnjačka Banja" – petlja "Vrba".

"Neverovatno je kako ovo izgleda. Ogromna je promena i srećan sam zbog toga. Ovaj autoput je čudesan i povezuje Niš i jugoistok Srbije na najbrži način. Strašno je važan za ovaj deo naše zemlje i podićiće kvalitet života ljudi.

Ovo su velike i važne stvari za nas. Ponosan sam na nas. Ovako se Srbija gradi. Ljudi sada vide da sve ono što su nekada bili snovi postaje realnost", naveo je predsednik Vučić.

