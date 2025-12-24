"Neverovatno je kako ovo izgleda. Ogromna je promena i srećan sam zbog toga. Ovaj autoput je čudesan i povezuje Niš i jugoistok Srbije na najbrži način. Strašno je važan za ovaj deo naše zemlje i podićiće kvalitet života ljudi.

Ovo su velike i važne stvari za nas. Ponosan sam na nas. Ovako se Srbija gradi. Ljudi sada vide da sve ono što su nekada bili snovi postaje realnost", naveo je predsednik Vučić.