Slušaj vest

- Nisam video rešenje za NIS, a to što je produžen rok za njihove pregovore... Nisam srećan, baš se mučim, neću da mučim ljude kakve sve probleme imamo, 76 dana smo izdržali bez kapi i izdržaćemo..., rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara. 

- Šta ćemo da radimo do 24. marta, četiri puta da se ubijemo..., komentarisao je rok za produženje pregovora i rekao da mi ne možemo dnevno da uvezemo 6.000 tona dizela kolike su inače naše dnevne potrebe.

On je kazao da je taj uvoz nemoguć jer baržama, kamionima i vozovima sa svim kapacitetima ne može da se uveze koliko je dnevno potrebno. 

- Pokriva se sve iz tekućih rezervi. Nisam srećan i baš se mučim zbog toga i neću da govorim kakve sve probleme imamo. Čudesno je da je 76 dana bez kapi nafte koja je došla kroz cevovod, a uspeli smo da izdržimo...

- To što ne vidite moje suze i kuknjavu na dnevnom nivou to ne znači da nije teško, ali sat nam curi, a njima ne curi. Ja neću da se vraćam na kantice, naglasio je Vučić i dodao da imamo goriva ali da nam sat curi.

- Izdržaćemo još jer smo bili spremni, ali moramo da rešavamo brzo, nadam se da će Rusi naći najbolje rešenje...

- Imamo dobrih nagoveštaja, ali još nemamo čemu da se radujemo!, zaključio je Vučić na Moravskom koridoru.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaVUČIĆ OTVORIO NOVU DEONICU MORAVSKOG KORIDORA: Izgleda čudesno! Za vozače otvara se sutra ujutru tačno u 8! Sve besplatno do Malog Božića - Srpske nove godine
Aleksandar Vučić.jpg
PolitikaVUČIĆ SAOPŠTIO SJAJNE VESTI: Ceo Moravski koridor gotov do septembra 2026. godine!
Aleksandar Vučić (1).png
PolitikaVUČIĆ IZGRADIO VIŠE PUTEVA NEGO SVI NJEGOVI PRETHODNICI ZAJEDNO! Predsednik od 2012. nadmašio ono što su drugi radili čak 67 godina! OVO JE PONOS SRBIJE
Aleksandar Vučić Putevi.jpg
PolitikaOVO SU VELIKE I VAŽNE STVARI ZA NAS! Predsednik Vučić posle otvaranja nove deonice Moravskog koridora: Ponosan sam na nas - ovako se Srbija gradi! (FOTO)
Screenshot 2025-12-24 122054.jpg
InfoBizSrbiji curi vreme za NIS: Vučić otkrio najnovije informacije o prodaji ruskog dela u naftnoj kompaniji
Donald Tramp Vladimir Putin Viktor Orban Aleksandar Vučić