- Nisam video rešenje za NIS, a to što je produžen rok za njihove pregovore... Nisam srećan, baš se mučim, neću da mučim ljude kakve sve probleme imamo, 76 dana smo izdržali bez kapi i izdržaćemo..., rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara.

- Šta ćemo da radimo do 24. marta, četiri puta da se ubijemo..., komentarisao je rok za produženje pregovora i rekao da mi ne možemo dnevno da uvezemo 6.000 tona dizela kolike su inače naše dnevne potrebe.

On je kazao da je taj uvoz nemoguć jer baržama, kamionima i vozovima sa svim kapacitetima ne može da se uveze koliko je dnevno potrebno.

- Pokriva se sve iz tekućih rezervi. Nisam srećan i baš se mučim zbog toga i neću da govorim kakve sve probleme imamo. Čudesno je da je 76 dana bez kapi nafte koja je došla kroz cevovod, a uspeli smo da izdržimo...

- To što ne vidite moje suze i kuknjavu na dnevnom nivou to ne znači da nije teško, ali sat nam curi, a njima ne curi. Ja neću da se vraćam na kantice, naglasio je Vučić i dodao da imamo goriva ali da nam sat curi.

- Izdržaćemo još jer smo bili spremni, ali moramo da rešavamo brzo, nadam se da će Rusi naći najbolje rešenje...

- Imamo dobrih nagoveštaja, ali još nemamo čemu da se radujemo!, zaključio je Vučić na Moravskom koridoru.