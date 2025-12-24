Slušaj vest

Profesor blokader sa Fakulteta političkih nauka (FPN) Miloš Bešić žestoko je kritikovao blokadere i nabrojao sve njihove greške i to tokom gostovanja na blokaderskoj Novoj S, u podkastu kod Nenada Kulačina i Marka Vidojkovića.

On je najpre istakao kako uprkos uverenjima da takozvani studenti "imaju plan", to zapravo nije istina.

- Moram prvo da kažem, imali smo tu tezu u javnosti, kako studenti sve rade savršeno, kako nisu napravili nijednu taktičku grešku... Onda su i studenti malo podgrevali to, znate, kao, imamo mi plan. Nemaju! Evo ja vam kažem. Zato što se vidi, kada neko ima plan onda to drugačije funkcioniše - patosirao je blokadere njihov dojučerašnji saborac.

On je potom postavio retoričko pitanje šta je ono što su studenti uradili?!

- Oni su bili zatečeni popularnošću, zatečeni nivoom mobilizacije, meni se čini malo i uživajući u toj mobilizaciji koju su proizveli, bez da ozbiljno politički promišljaju stvarnost, sa svim krajnjim posledicama - istakao je Bešić.

U jednom trenutku je blokader Vidojković pitao Bešića "šta predstavljaju studenti koji se predstavljaju kao studenti u blokadi jer ima puno studenata koji su izašli iz protesta još dok je protest trajao zbog nekih unutrašnjih problema?".

- Tako je, normalno, to se dešava kad imate ovakvu, kako da kažem, prilično labilnu, nejaku organizaciju kao što je oni imaju - zaključio je Bešić, a u videu u nastavku teksta poslušajte šta je sve rekao: