Saradnja Srbije i Sjedinjenih Američkih Država je pod vođstvom dvojice predsednika, Aleksandra Vučića i Donalda Trampa, jača nego ikada, izjavio je danas otpravnik poslova u ambasadi SAD Aleksandar Titolo, prilikom otvaranja nove deonice auto-puta na trasi Moravskog koridora od petlje "Vrnjačka Banja" do petlje "Vrba" u dužini od oko 14 kilometara.

Prema njegovim rečima, 2025. je bila važna godina koja je označila početak nove ere odnosa Srbije i Sjedinjenih Američkih Država.

Moravski koridor: Vučić na otvaranju deonice od Vrnjačke Banje do Kraljeva

- Uvek smo ponosni kada američke kompanije dele svoje znanje sa lokalnim partnerom. Prigodno je što završavamo 2025. godinu proslavom ovog dostignuća. Bila je to značajna godina, jer smo uveli novu eru odnosa između SAD i Srbije. Ne mogu da zamislim sliku koja bi bolje ilustrovala ovu novu eru odnosa između naših zemalja od auto-puta, simbola povezivanja ljudi. Čast mi je biti ovde gde možemo da vidimo neke od plodova našeg snažnog partnerstva. Takođe mi je čast što sam ovde sa predstavnicima kompanije "Behtel", čiji su napori značajno doprineli ovom projektu - istakao je Titolo.

On je zahvalio predsedniku Vučiću na pozivu da prisustvuje otvaranju ovog dela auto-puta i izrazio nadu da će i sledeće godine u Srbiju doći još više američkih kompanija koje će moći da podele svoje znanje i kvalitet.

- Još jednom, hvala svima ovde prisutnima koji su omogućili ovaj dan. Srećna vam Nova godina i srećan Božić - poručio je Titolo.